Нова шахрайська схема: у TikTok шириться фейкове відео про виплату допомоги від Червоного Хреста України
Київ • УНН
У TikTok поширюється шахрайське відео про виплату 4000 грн від Червоного Хреста. ЦПД РНБО застерігає: не переходьте за посиланнями та не вводьте банківські дані, це фейк!
У застосунку TikTok шириться відео про нібито допомогу у розмірі 4 тисячі гривень за програмою "Перезавантаження" Українського Червоного Хреста. Про це повідомляє ЦПД РНБО, пише УНН.
У TikTok поширюється відео про нібито виплати українцям по 4 тисячі гривень від Червоного Хреста. Щоб "отримати гроші", користувачам пропонують перейти за посиланням та ввести свої банківські дані
Насправді це шахрайська схема, мета якої – виманити особисті дані для подальшого заволодіння вашими коштами. Відео створене за допомогою ШІ, а інформація, яку воно містить, є фейковою.
У ЦПД РНБО попередили громадян, у жодному разі не переходити за посиланнями та не вводити свої банківські дані.
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