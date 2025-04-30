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Україна та США можуть сьогодні підписати угоду про копалини - джерело
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Нова шахрайська схема: у TikTok шириться фейкове відео про виплату допомоги від Червоного Хреста України

Київ • УНН

 • 3398 перегляди

У TikTok поширюється шахрайське відео про виплату 4000 грн від Червоного Хреста. ЦПД РНБО застерігає: не переходьте за посиланнями та не вводьте банківські дані, це фейк!

Нова шахрайська схема: у TikTok шириться фейкове відео про виплату допомоги від Червоного Хреста України

У застосунку TikTok шириться відео про нібито допомогу у розмірі 4 тисячі гривень за програмою "Перезавантаження" Українського Червоного Хреста. Про це повідомляє ЦПД РНБО, пише УНН.

У TikTok поширюється відео про нібито виплати українцям по 4 тисячі гривень від Червоного Хреста. Щоб "отримати гроші", користувачам пропонують перейти за посиланням та ввести свої банківські дані

- йдеться у повідомленні.

Насправді це шахрайська схема, мета якої – виманити особисті дані для подальшого заволодіння вашими коштами. Відео створене за допомогою ШІ, а інформація, яку воно містить, є фейковою. 

У ЦПД РНБО попередили громадян, у жодному разі не переходити за посиланнями та не вводити свої банківські дані. 

Сторонні застосунки до інтернет-банкінгу дають шахраям доступ до ваших грошей - кіберполіція28.04.25, 13:57 • 2856 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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