Кількість шахрайств з платіжними картками в Україні знизилася, але сума збитків зросла - НБУ
Київ • УНН
Кількість шахрайських операцій з платіжними картками зменшилась на 1%, але збитки зросли на 37% і сягнули 1,1 млрд грн. Більшість шахрайств відбуваються в інтернеті через соціальну інженерію.
Минулого року кількість шахрайства з платіжними картками зменшилася на 2 тис. операцій (на 1%) – до 270 тис. операцій. Проте збитків від них зросла на 37% – до загальної суми 1,1 млрд гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України у Telegram.
Деталі
За даними НБУ, на один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція.
Середня сума однієї незаконної операції зросла на 39%, порівняно з 2023 роком. Вона збільшилася з 3 065 гривень у 2023 році до 4 247 грн у 2024 році.
Легалізація криптовалют в Україні: що думають українці про таку ініціативу12.05.25, 09:50 • 33269 переглядiв
Відбулося також зростання загальної суми видаткових операцій з використанням платіжних карток - на 8%. Відповідно відносний рівень збитків від шахрайства з використанням платіжних карток до загальної суми видаткових операцій зріс на 28%.
Показники збитків від шахрайства за 2024 рік демонструють, що в більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки. Тому в 2025 році Національний банк планує продовжити практику підвищення рівня обізнаності громадян про правила безпечного використання платіжних карток та інтернет-банкінгу і повторно провести Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки "ШахрайГудбай"
Отже, на один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства.
Нова шахрайська схема: у TikTok шириться фейкове відео про виплату допомоги від Червоного Хреста України30.04.25, 15:07 • 7458 переглядiв
Більшість шахрайств були реалізовані через інтернет – 83% від загальної кількості випадків шахрайських операцій. Переважна більшість шахрайських випадків спричинена, як і в попередні роки, соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій.
Нагадаємо
Кіберфахівці СБУ спільно з чеськими правоохоронцями ліквідували кол-центр на Закарпатті, який обкрадав на мільйони рахунки жителів Євросоюзу. Чотирьом організаторам схеми загрожує до 12 років тюрми.