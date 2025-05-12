Кількість шахрайств з платіжними картками в Україні знизилася, але сума збитків зросла - НБУ

Минулого року кількість шахрайства з платіжними картками зменшилася на 2 тис. операцій (на 1%) – до 270 тис. операцій. Проте збитків від них зросла на 37% – до загальної суми 1,1 млрд гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України у Telegram.

За даними НБУ, на один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція.

Середня сума однієї незаконної операції зросла на 39%, порівняно з 2023 роком. Вона збільшилася з 3 065 гривень у 2023 році до 4 247 грн у 2024 році.

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Відбулося також зростання загальної суми видаткових операцій з використанням платіжних карток - на 8%. Відповідно відносний рівень збитків від шахрайства з використанням платіжних карток до загальної суми видаткових операцій зріс на 28%.

Показники збитків від шахрайства за 2024 рік демонструють, що в більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки. Тому в 2025 році Національний банк планує продовжити практику підвищення рівня обізнаності громадян про правила безпечного використання платіжних карток та інтернет-банкінгу і повторно провести Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки "ШахрайГудбай"