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Шахед-136

На Закарпатті викрили кол-центр, який обікрав громадян ЄС на 2 млн грн - СБУ

Київ • УНН

 • 1956 перегляди

Кіберфахівці СБУ спільно з чеськими правоохоронцями ліквідували кол-центр на Закарпатті, який обкрадав рахунки жителів Євросоюзу. Чотирьом організаторам схеми загрожує до 12 років тюрми.

На Закарпатті викрили кол-центр, який обікрав громадян ЄС на 2 млн грн - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національним агентством боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки ліквідували схему обкрадання електронних рахунків жителів Євросоюзу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Правоохоронці затримали на Закарпатті 4-х шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян.

Для пошуку клієнтів зловмисники створили в Ужгороді підпільний кол-центр, до якого залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років.

За інструкцією вони телефонували іноземцям, представлялись їм інвестиційними консультантами і вмовляли вкладати кошти у "перспективні" криптопроєкти.

Одночасно з цим ІТ-фахівці, що входили до складу кол-центру, створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи для інвестування.

В обох випадках шахраї пропонували своїм жертвам зареєструватися в електронному кабінеті, що дозволяло зловмисникам зламати пристрої "клієнтів".

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Далі фігуранти заходили на криптогаманці та банківські додатки користувачів і переводили викрадені кошти на власні рахунки.У такий спосіб шахраї заволоділи щонайменше 2 млн коштів у гривневому еквіваленті.

Під час обшуків у приміщенні кол-центру та в помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

Кібербезпека в Україні: як захистити свої кошти від шахраїв12.03.25, 14:20 • 243230 переглядiв

Наразі 4-м організаторам "схеми" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Слідство у кримінальній справі триває.

Нагадаємо

Восени минулого року правоохоронці України та Чехії припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка ошукала понад 100 громадян ЄС. Зловмисники видавали себе за працівників банку та використовували технологію підміни телефонних номерів.

Лілія Набока

Лілія Набока

Кримінал та НПТехнології
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