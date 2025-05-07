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В Закарпатье разоблачили колл-центр, который обокрал граждан ЕС на 2 млн грн - СБУ

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

Киберспециалисты СБУ совместно с чешскими правоохранителями ликвидировали колл-центр в Закарпатье, который обворовывал счета жителей Евросоюза. Четырем организаторам схемы грозит до 12 лет тюрьмы.

В Закарпатье разоблачили колл-центр, который обокрал граждан ЕС на 2 млн грн - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Национальным агентством по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чешской Республики ликвидировали схему обворовывания электронных счетов жителей Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

Правоохранители задержали в Закарпатье 4-х мошенников, которые использовали вирусные программы для присвоения криптовалюты и банковских счетов иностранных граждан.

Для поиска клиентов злоумышленники создали в Ужгороде подпольный колл-центр, к которому привлекли не менее 70 операторов в возрасте от 19 до 27 лет. По инструкции они звонили иностранцам, представлялись им инвестиционными консультантами и уговаривали вкладывать средства в "перспективные" криптопроекты.

Одновременно с этим ИТ-специалисты, входившие в состав колл-центра, создавали интернет-объявления, где рекламировали фейковые платформы для инвестирования. В обоих случаях мошенники предлагали своим жертвам зарегистрироваться в электронном кабинете, что позволяло злоумышленникам взломать устройства "клиентов".

В Украине разоблачили мошенников, которые создали подпольный колл-центр и выманивали деньги у граждан ЕС18.03.24, 15:06 • 23372 просмотра

Далее фигуранты заходили на криптокошельки и банковские приложения пользователей и переводили похищенные средства на собственные счета. Таким образом мошенники завладели не менее 2 млн средств в гривневом эквиваленте.

Во время обысков в помещении колл-центра и в жилищах фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений.

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников12.03.25, 14:20 • 243230 просмотров

В настоящее время 4-м организаторам "схемы" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Напомним

Осенью прошлого года правоохранители Украины и Чехии прекратили деятельность международной преступной организации, которая обманула более 100 граждан ЕС. Злоумышленники выдавали себя за работников банка и использовали технологию подмены телефонных номеров.

Лилия Набока

Лилия Набока

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