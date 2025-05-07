В Закарпатье разоблачили колл-центр, который обокрал граждан ЕС на 2 млн грн - СБУ
Киев • УНН
Киберспециалисты СБУ совместно с чешскими правоохранителями ликвидировали колл-центр в Закарпатье, который обворовывал счета жителей Евросоюза. Четырем организаторам схемы грозит до 12 лет тюрьмы.
Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Национальным агентством по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью полиции Чешской Республики ликвидировали схему обворовывания электронных счетов жителей Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ в Telegram.
Детали
Правоохранители задержали в Закарпатье 4-х мошенников, которые использовали вирусные программы для присвоения криптовалюты и банковских счетов иностранных граждан.
Для поиска клиентов злоумышленники создали в Ужгороде подпольный колл-центр, к которому привлекли не менее 70 операторов в возрасте от 19 до 27 лет. По инструкции они звонили иностранцам, представлялись им инвестиционными консультантами и уговаривали вкладывать средства в "перспективные" криптопроекты.
Одновременно с этим ИТ-специалисты, входившие в состав колл-центра, создавали интернет-объявления, где рекламировали фейковые платформы для инвестирования. В обоих случаях мошенники предлагали своим жертвам зарегистрироваться в электронном кабинете, что позволяло злоумышленникам взломать устройства "клиентов".
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Далее фигуранты заходили на криптокошельки и банковские приложения пользователей и переводили похищенные средства на собственные счета. Таким образом мошенники завладели не менее 2 млн средств в гривневом эквиваленте.
Во время обысков в помещении колл-центра и в жилищах фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений.
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В настоящее время 4-м организаторам "схемы" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Следствие по уголовному делу продолжается.
Напомним
Осенью прошлого года правоохранители Украины и Чехии прекратили деятельность международной преступной организации, которая обманула более 100 граждан ЕС. Злоумышленники выдавали себя за работников банка и использовали технологию подмены телефонных номеров.