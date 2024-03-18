В Украине разоблачили мошенников, которые создали подпольный колл-центр и выманивали деньги у граждан ЕС

Украинские правоохранители совместно с коллегами из Латвии ликвидировали международную схему выманивания средств с инвесторов электронных бирж. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в операции участвовали киберспециалисты Службы безопасности совместно с Нацполицией, прокуратурой и правоохранительными органами Латвийской Республики.

В результате спецоперации в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области задержаны трое организаторов сделки.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников на "старте" их преступной деятельности, задокументировали несколько фактов мошеннических манипуляций и задержали главных фигурантов.

В Киеве будут судить молодых мошенников, которые создали фейковые инвестиционные Telegram-каналы и обманули потерпевших на 400 тысяч гривен

Как установило расследование, организаторы привлекли еще семерых жителей Запорожья и Харькова. Еще один сообщник - скрывается за границей.

Во время проведения 14 одновременных обысков в помещениях мошенников изъято компьютерное и серверное оборудование, документацию, черновые записи и банковские карты с доказательствами сделки.

Сейчас трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы - резюмировали правоохранители.

Отмечается, что иностранному сообщнику злоумышленников сообщено о заочном подозрении.

Дополнение

В СБУ объяснили, что злоумышленники создали подпольный колл-центр, который действовал под видом одного из независимых финансовых регуляторов ЕС.

В этом "статусе" мошенники звонили европейским вкладчикам в фондовые проекты онлайн-бирж и предлагали им "защиту инвестиций".

Во время разговоров фигуранты обещали осуществить "мониторинг безопасности" электронных транзакций, а в случае их сомнительности - вернуть владельцам вложенные средства.

Стоимость таких "услуг" составляла 30% от суммы одной инвестиции

Кроме этого, "по совету" мошенников, их жертвы должны были установить на собственных гаджетах специально разработанное мобильное приложение. Оно позволяло злоумышленникам полностью контролировать финансовые операции потерпевших.

Получив доступ к частным деньгам, фигуранты выводили их на собственные банковские счета и обналичивали. Таким образом мошенники надеялись выманивать у потерпевших миллионные суммы в гривневом эквиваленте - рассказали правоохранители.

Напомним

Мошенники взломали аккаунты офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, чтобы обманным путем предложить семьям военнопленных включить их родственников в списки на обмен за деньги.