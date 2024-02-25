Шахраї зламали акаунти Офісу Омбудсмана, щоб ошукати сім'ї військовополонених
Київ • УНН
Шахраї зламали акаунти офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, щоб обманним шляхом запропонувати сім'ям військовополонених включити їхніх родичів до списків на обмін за гроші.
Шахраї зламали акаунти Офісу Омбудсмана, аби пропонувати сім’ям військовополонених "включити" їх рідних у списки на обмін за гроші.
Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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Зловмисники, намагаючись здобути неправомірну вигоду, звертаються до родин військовополонених і пропонують за грошову винагороду "включити" їхніх близьких до списків на обмін або навіть "прискорити" процес обміну конкретного військовослужбовця.
Щоб досягти своєї мети, шахраї вживають різних методів, включаючи злам сторінок посадових осіб державних органів у соціальних мережах. Нещодавно було зламано акаунти працівників Офісу Омбудсмана. Злоумисники, видаючи себе за представників цього органу, висилали "прохання" позичити певну суму грошей громадянам, які вели діалог з офісом щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини.
Наголошую, що працівники нашої інституції сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру
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