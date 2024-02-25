Мошенники взломали аккаунты Офиса Омбудсмана, чтобы обмануть семьи военнопленных

Мошенники взломали аккаунты Офиса Омбудсмана, чтобы предлагать семьям военнопленных "включить" их родных в списки на обмен за деньги.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Злоумышленники, пытаясь получить неправомерную выгоду, обращаются к семьям военнопленных и предлагают за денежное вознаграждение "включить" их близких в списки на обмен или даже "ускорить" процесс обмена конкретного военнослужащего.

Чтобы достичь своей цели, мошенники используют различные методы, включая взлом страниц должностных лиц государственных органов в социальных сетях. Недавно были взломаны аккаунты работников Офиса Омбудсмана. Злоумышленники, выдавая себя за представителей этого органа, высылали "просьбы" одолжить определенную сумму денег гражданам, которые вели диалог с офисом относительно их обращений в Секретариат Уполномоченного ВР Украины по правам человека.

Подчеркиваю, что работники нашего учреждения добросовестно выполняют свои должностные обязанности в условиях военного положения и никогда не высказывали к заявителям каких-либо просьб, в том числе и денежного характера - Дмитрий Лубинец.

Лубинец обсудил с парламентом Британии вопрос возвращения похищенных украинских детей