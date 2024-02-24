Лубинец обсудил с парламентом Британии вопрос возвращения похищенных украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с членами парламента Великобритании в Центре защиты прав ребенка, чтобы обсудить возвращение украинских детей из рф.

Об этом омбудсман рассказал в своем telegram-канале, передает УНН.

Детали

В начале встречи омбудсман выразил благодарность членами парламента Великобритании за поддержку в борьбе против агрессора и за убежище для украинцев, потерявших дома из-за войны.

Лубинец заявил, что есть важная задача вернуть всех похищенных детей, подчеркивая свою ответственность за реализацию пункта 4 Формулы мира, направленного на возвращение украинских детей пострадавших от депортации и принудительного перемещения.

По информации, сейчас Украина верифицировала 19 546 похищенных детей, а по данным рфСМИ их более 700 тысяч.

Кроме того, омбудсмен рассказал членами парламента Великобритании о деятельности Центра защиты прав ребенка и использовании модели "Барнахус" с возвращенными детьми.

Мы постоянно ищем новые механизмы воздействия на российскую федерацию и делаем все возможное для возвращения всех наших людей на родную землю, в том числе и детей - отметил Дмитрий Лубинец.

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На встрече Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отметил, что рф должна понести ответственность перед трибуналом за геноцид украинского народа.

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