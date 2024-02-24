Лубинец обсудил с парламентом Британии вопрос возвращения похищенных украинских детей
Киев • УНН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудил с членами Парламента Великобритании вопрос возвращения похищенных россиянами украинских детей из рф.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с членами парламента Великобритании в Центре защиты прав ребенка, чтобы обсудить возвращение украинских детей из рф.
Об этом омбудсман рассказал в своем telegram-канале, передает УНН.
Детали
В начале встречи омбудсман выразил благодарность членами парламента Великобритании за поддержку в борьбе против агрессора и за убежище для украинцев, потерявших дома из-за войны.
Лубинец заявил, что есть важная задача вернуть всех похищенных детей, подчеркивая свою ответственность за реализацию пункта 4 Формулы мира, направленного на возвращение украинских детей пострадавших от депортации и принудительного перемещения.
По информации, сейчас Украина верифицировала 19 546 похищенных детей, а по данным рфСМИ их более 700 тысяч.
Кроме того, омбудсмен рассказал членами парламента Великобритании о деятельности Центра защиты прав ребенка и использовании модели "Барнахус" с возвращенными детьми.
Мы постоянно ищем новые механизмы воздействия на российскую федерацию и делаем все возможное для возвращения всех наших людей на родную землю, в том числе и детей
Добавим
На встрече Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отметил, что рф должна понести ответственность перед трибуналом за геноцид украинского народа.
Лубинец обсудил работу над возвращением гражданских заложников рф с представителями ООН14 февраля 2024, 15:10 • 22226 просмотров
Лубинец обсудил с парламентом Британии вопрос возвращения похищенных украинских детей
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудил с членами Парламента Великобритании вопрос возвращения похищенных россиянами украинских детей из рф.
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