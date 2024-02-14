Лубинец обсудил работу над возвращением гражданских заложников рф с представителями ООН

россия не предоставляет никакой информации об украинцах, которых вывезла на свою территорию и силой удерживает на временно оккупированной территории. Необходимо больше международного давления на россию ради скорейшего возвращения детей с ВОТ. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после встречи с координатором системы ООН в Украине Дениз Браун и председателем Мониторинговой миссии ООН в Украине Даниэль Белль, сообщает УНН.

Имел сегодня встречу с координатором системы ООН в Украине Дениз Браун и главой Мониторинговой миссии ООН в Украине Даниэль Белль. Очень подробно обсудили работу Украины над возвращением гражданских заложников, которых незаконно похитила россия - сообщил Лубинец в соцсетях.

Он подчеркнул, что рф по-прежнему не предоставляет никакой информации об украинцах, которых вывезла на свою территорию и силой удерживает на ВОТ.

Также обсудили возвращение детей, которых депортировала рф. Как отметил Омбудсман, Украине нужно как можно больше международного давления на россию, чтобы возвращение детей происходили как можно чаще.

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Дениз Браун также сообщила о посещении Закарпатской и Херсонской областей, где принимала участие в открытии Ромского интеграционного центра и обсуждала совместный экспериментальный проект в области медицины на территории Украины.

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