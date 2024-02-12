В Украину вернули 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно эвакуироваться из оккупированной Донецкой области - Лубинец

В Украину удалось вернуть 80-летнюю женщину, которая после начала полномасштабного вторжения осталась в одном из оккупированных сел Донецкой области. Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Омбудсмен объяснил, что женщина не могла самостоятельно передвигаться поэтому и не имела возможности эвакуироваться. Кроме того, у нее не было родственников или знакомых, которые бы согласились за ней ухаживать

Также Лубинец отметил, что оккупанты лишили пожилую женщину пенсии, поскольку та отказалась от российского паспорта.

По его словам, Офис Омбудсмана совместно с Общественной организацией, занимающейся эвакуацией, изучили различные варианты маршрутов выезда с ВОТ.

Каждая деталь учитывалась, учитывая состояние женщины. Все организовали так, чтобы была возможность сопровождать женщину на протяжении всего времени, с учетом рисков, которые могли возникнуть при пересечении границ - рассказал Лубинец

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Он отметил, что процесс эвакуации начался еще 24 января. На каждом этапе госпожу Антонину сопровождали волонтеры, которые приобрели ей коляску и ходунки

Маршрут женщины пролегал через временную оккупированную территорию Донецкой области и территории России, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Несмотря на все сложности, 4 февраля госпожа Антонина наконец встретилась со своей дочерью в городе Львов. После долгих месяцев разлуки теперь они вместе в Киеве - рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что недавно в Украину вернули еще одну семью.

Бабушка и ее 16-летняя внучка благополучно вернулись на подконтрольную Украине территорию после того, как не смогли выехать из оккупированного региона из-за страха прохождения через вражеские блокпосты.