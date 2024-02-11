З окупації повернулися бабуся та її 16-річна онука

Ще одна сімʼя - бабуся-опікунка та її 16-річна онука повернулися з окупації на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія родини, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію. Бабуся-опікунка та її 16-річна онука не могли виїхати, бо боялися проходження ворожих блокпостів", - написав Прокудін. Він зазначив, що відповідні служби тривалий час працювали з родиною і допомогли подолати всі перешкоди. "Тож радий вітати на вільній землі ще одну дитину, ще одну сімʼю - повідомив Прокудін.

Доповнення

До України повернули ще одну дитину, яка залишалась на території тимчасово окупованої частини Запорізької області.