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З окупації повернулися бабуся та її 16-річна онука

З окупації повернулися бабуся та її 16-річна онука

Київ • УНН

 • 100571 перегляди

Бабуся та її 16-річна онука благополучно повернулися на підконтрольну Україні територію після того, як не змогли виїхати з окупованого регіону через страх проходження через ворожі блокпости.

Ще одна сімʼя - бабуся-опікунка та її 16-річна онука повернулися з окупації на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.  

Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія родини, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію. Бабуся-опікунка та її 16-річна онука не могли виїхати, бо боялися проходження ворожих блокпостів", - написав Прокудін. Він зазначив, що відповідні служби тривалий час працювали з родиною і допомогли подолати всі перешкоди. "Тож радий вітати на вільній землі ще одну дитину, ще одну сімʼю

- повідомив Прокудін.  

Доповнення  

До України повернули ще одну дитину, яка залишалась на території тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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