З окупації повернулися бабуся та її 16-річна онука
Київ • УНН
Бабуся та її 16-річна онука благополучно повернулися на підконтрольну Україні територію після того, як не змогли виїхати з окупованого регіону через страх проходження через ворожі блокпости.
Ще одна сімʼя - бабуся-опікунка та її 16-річна онука повернулися з окупації на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія родини, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію. Бабуся-опікунка та її 16-річна онука не могли виїхати, бо боялися проходження ворожих блокпостів", - написав Прокудін. Він зазначив, що відповідні служби тривалий час працювали з родиною і допомогли подолати всі перешкоди. "Тож радий вітати на вільній землі ще одну дитину, ще одну сімʼю
Доповнення
До України повернули ще одну дитину, яка залишалась на території тимчасово окупованої частини Запорізької області.