Из оккупации вернулись бабушка и ее 16-летняя внучка

Еще одна семья - бабушка-опекунша и ее 16-летняя внучка вернулись из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Жизнь в оккупации полна страха и ужасов. В этом убеждает история семьи, которой удалось вернуться на подконтрольную Украине территорию. Бабушка-опекунша и ее 16-летняя внучка не могли выехать, потому что боялись прохождения вражеских блокпостов", - написал Прокудин. Он отметил, что соответствующие службы долгое время работали с семьей и помогли преодолеть все препятствия. "Поэтому рад приветствовать на свободной земле еще одного ребенка, еще одну семью - сообщил Прокудин.

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В Украину вернули еще одного ребенка, который оставался на территории временно оккупированной части Запорожской области.