Из оккупации вернулись бабушка и ее 16-летняя внучка
Киев • УНН
Бабушка и ее 16-летняя внучка благополучно вернулись на подконтрольную Украине территорию после того, как не смогли выехать из оккупированного региона из-за страха прохождения через вражеские блокпосты.
Еще одна семья - бабушка-опекунша и ее 16-летняя внучка вернулись из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Жизнь в оккупации полна страха и ужасов. В этом убеждает история семьи, которой удалось вернуться на подконтрольную Украине территорию. Бабушка-опекунша и ее 16-летняя внучка не могли выехать, потому что боялись прохождения вражеских блокпостов", - написал Прокудин. Он отметил, что соответствующие службы долгое время работали с семьей и помогли преодолеть все препятствия. "Поэтому рад приветствовать на свободной земле еще одного ребенка, еще одну семью
Дополнение
В Украину вернули еще одного ребенка, который оставался на территории временно оккупированной части Запорожской области.
Из оккупации вернулись бабушка и ее 16-летняя внучка
Бабушка и ее 16-летняя внучка благополучно вернулись на подконтрольную Украине территорию после того, как не смогли выехать из оккупированного региона из-за страха прохождения через вражеские блокпосты.
Оккупанты стали чаще приобщать бронегруппы к штурмовой пехоте в зоне ОСУВ "Таврия"
Россияне начали чаще использовать бронегруппы для поддержки пехотных штурмовых групп в атаках в зоне проведения операции Объединенных сил "Таврия".
Последствия российских авиаударов по гражданским: начато расследование по убийству и ранению жителей Харьковской области
Женщина погибла и мужчина получил ранения в результате российского авиаудара по поселку Водяное в Харьковской области, Украина.
F-16 станут целью для оккупантов: Игнат заявил, что происходит адаптация инфраструктуры в Украине
В Украине адаптируется инфраструктура для безопасной эксплуатации будущих истребителей F-16 и предотвращения их нападения со стороны российских вооруженных сил.
Евлаш о вероятном наступлении рф на Харьков: пока не отмечается мощных наступательных группировок
Руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщил, что пока не замечено достаточно мощных российских соединений, которые могли бы начать наступление на Харьков.
Синоптики прогнозируют туман и гололед в Киеве в течение суток
Синоптики прогнозируют туман и гололед на дорогах Киева в течение дня из-за ожидаемой видимости 200-500 метров и сохранения гололеда на некоторых дорогах.
Орбан считает "самыми большими" усилия Венгрии относительно помощи украинским беженцам, но у ООН другие данные
Согласно статистике ООН, Венгрия занимает предпоследнее место среди стран, которые принимают украинских беженцев согласно плану ООН по реагированию на проблемы беженцев, несмотря на то, что Орбан утверждает, что Венгрия прилагает наибольшие усилия.
Зеленский уволил Наева и назначил новых командующих в ВСУ
Президент Зеленский уволил двух командующих Вооруженных сил и назначил новых командующих Объединенных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны и Сухопутных войск.
Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ
Президент Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В течение суток на фронте отражено более 90 атак врага: в результате действий ссс рф снова есть погибшие и раненые среди гражданского населения
За минувшие сутки на фронте было отражено более 90 вражеских атак, а российско-террористические войска вызвали жертвы среди мирного населения в результате ракетных и авиаударов.