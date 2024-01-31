В Киеве будут судить молодых мошенников, которые создали фейковые инвестиционные Telegram-каналы и обманули потерпевших на 400 тысяч гривен

В Киеве будут судить группу мошенников, которые через Telegram-каналы обманули более 100 потерпевших на 400 тысяч гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в августе 2022 года 19-летний парень и еще четверо участников, в том числе несовершеннолетний парень 2005 г.р., начали выманивать деньги у доверчивых людей через Telegram.

Они создали и администрировали Telegram-каналы, среди которых "Орлы инвестиции", "Солидный В.Р.", "Честный господин Орлов", "Делаем деньги вместе".

Подписчикам они предлагали делать "инвестиции" в казино и получать сверхвысокие прибыли, делали поддельные положительные отзывы об их деятельности. Они убеждали граждан перечислять деньги на подконтрольные им банковские карты, после чего выводили средства обманутых людей и присваивали их. По данным следствия, им поверило более 100 граждан Украины, которых они обманули на общую сумму 400 тыс. грн.

Обвинительный акт в отношении 19-летнего молодого человека и четырех участников преступной организации прокуроры направили в суд. Их обвиняют в мошенничестве, совершенного организованной группой.

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