У Києві судитимуть молодих шахраїв, які створили фейкові інвестиційні Telegram-канали та ошукали потерпілих на 400 тисяч гривень
Київ • УНН
П'ятеро осіб, у тому числі неповнолітній, постануть перед судом у Києві за те, що створили фейкові інвестиційні схеми у Telegram і виманювали кошти в громадян.
У Києві судитимуть групу шахраїв, які через Telegram-канали ошукали понад 100 потерпілих на 400 тисяч гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає УНН.
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Повідомляється, що у серпні 2022 року 19-річний хлопець та ще четверо учасників, у тому числі неповнолітній хлопець 2005 р.н., почали видурювати гроші у довірливих людей через Telegram.
Вони створили та адміністрували Telegram -канали, серед яких "Орлы инвестиции", "Солидный В.Р.", "Честный господин Орлов", "Делаем деньги вместе".
Підписникам вони пропонували робити "інвестиції" у казино та отримувати надвисокі прибутки, робили підроблені схвальні відгуки їх діяльності. Вони переконували громадян перераховувати гроші на підконтрольні їм банківські картки, після чого виводили кошти ошуканих людей та привласнювали їх. За даними слідства, їм повірило більше 100 громадян України, яких вони ошукали на загальну суму 400 тис. грн.
Обвинувальний акт відносно 19-річного молодика та чотирьох учасників злочинної організації прокурори скерували до суду. Їх звинувачують у шахрайстві, вчиненого організованою групою.
Наркоділки та шахраї: судитимуть учасників підрозділів злочинної організації "Двадцятівські"15.01.24, 16:57 • 20805 переглядiв