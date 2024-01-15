Наркоділки та шахраї: судитимуть учасників підрозділів злочинної організації "Двадцятівські"

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 14 учасників двох відокремлених підрозділів злочинної організації "Двадцятівські", які займалися збутом наркотиків та шахрайством. Про це повідомила ГУНП в Дніпропетровській області, пише УНН.

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Правоохоронці встановили, що керували відокремленими підрозділами злочинної організації рідні брати – двоє мешканців Кривого Рогу. Організатори розподілили між собою обов’язки: один відповідав за збут наркотиків на території міста, інший – за шахрайську схему заволодіння коштами громадян, а потім "звітували" перед організаторами.

Сутність шахрайської схеми полягала в тому, що потерпілим розсилали повідомлення про можливість отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Після того, як люди реєструвалися на фішингових сайтах зловмисники отримували коди доступу до банківських рахунків та розподіляли кошти постраждалих між собою.

Учасники іншого підрозділу "Двадцятівських" спеціалізувалися на виготовленні та збуті наркотиків. На території орендованого приміщення ділки облаштували нарколабораторію, де вирощували і фасували канабіс. Продавали наркотичні речовини невеликими партіями виключно з рук у руки та за готівку.

В ході своєї діяльності підозрювані щомісяця заробляли понад два мільйони гривень.

Нагадаємо

В лютому минулого року понад 1200 правоохоронців, провели спецоперацію і затримали 37 учасників злочинної спільноти "Двадцятівські", у тому числі десять лідерів. Організаторами наркобізнесу були троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв’язки у кримінальному середовищі. Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. За попередніми даними, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад мільйон доларів США.

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