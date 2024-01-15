Наркодельцы и мошенники: будут судить участников подразделений преступной организации "Двадцатовские"

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 14 участников двух обособленных подразделений преступной организации "Двадцатовские", которые занимались сбытом наркотиков и мошенничеством. Об этом сообщила ГУНП в Днепропетровской области, пишет УНН.

Детали

Правоохранители установили, что руководили обособленными подразделениями преступной организации родные братья - двое жителей Кривого Рога. Организаторы распределили между собой обязанности: один отвечал за сбыт наркотиков на территории города, другой - за мошенническую схему завладения средствами граждан, а затем "отчитывались" перед организаторами.

Сущность мошеннической схемы заключалась в том, что потерпевшим рассылали сообщения о возможности получения помощи для внутренне перемещенных лиц. После того, как люди регистрировались на фишинговых сайтах злоумышленники получали коды доступа к банковским счетам и распределяли средства пострадавших между собой.

Участники другого подразделения "Двадцатовских" специализировались на изготовлении и сбыте наркотиков. На территории арендованного помещения дельцы обустроили нарколабораторию, где выращивали и фасовали каннабис. Продавали наркотические вещества небольшими партиями исключительно из рук в руки и за наличные.

В ходе своей деятельности подозреваемые ежемесячно зарабатывали более двух миллионов гривен.

Напомним,

В феврале прошлого года более 1200 правоохранителей, провели спецоперацию и задержали 37 участников преступного сообщества "Двадцатовские", в том числе десять лидеров. Организаторами наркобизнеса были трое жителей Кривого Рога, имеющие связи в криминальной среде. Сеть наркокартеля состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп. По предварительным данным, ежемесячная прибыль фигурантов от продажи наркотиков достигала более миллиона долларов США.

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