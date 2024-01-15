Наркодельцы и мошенники: будут судить участников подразделений преступной организации "Двадцатовские"

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  170290 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  240488 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  239253 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215298 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  205947 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  187002 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157278 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  133027 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142623 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Новости по теме

Наркодельцы и мошенники: будут судить участников подразделений преступной организации "Двадцатовские"

Обвинительный акт в отношении 14 членов преступной организации "Двадцатка" направлен в суд. Подразделения организации, которая занималась торговлей наркотиками и мошенничеством, возглавляли двое братьев из Кривого Рога.

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Украина и Польша уже должны начать думать об альянсе в рамках ЕС - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Украине и Польше рассмотреть возможность создания альянса в рамках Европейского Союза, утверждая, что сотрудничество сделает обе страны сильнее. Он отметил необходимость решения двусторонних вопросов на пути к членству в ЕС.

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Украина и Польша уже должны начать думать об альянсе в рамках ЕС - Кулеба

Суд обязал УПЦ МП вернуть в собственность государства дворец Терещенко на Житомирщине

МКИП выступило третьей стороной во время этого процесса, ведь последовательно борется за возвращение в собственность государства украинского исторического наследия.

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Суд обязал УПЦ МП вернуть в собственность государства дворец Терещенко на Житомирщине

Курировал псевдореферендум рф на Херсонщине: "смотрящему" от партии путина сообщили о подозрении

Председателю Центрального исполнительного комитета "единой россии" Александру Сидякину сообщено о подозрении в причастности к агрессии против Украины. Его обвиняют в координации фальшивого референдума с целью аннексии россией Херсонской области.

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Курировал псевдореферендум рф на Херсонщине: "смотрящему" от партии путина сообщили о подозрении

Нанесли ущерб в более 36 млн грн: экс-чиновников будут судить за незаконную передачу в частную собственность земель Минобороны

В Украине будут судить бывших должностных лиц за незаконную передачу земель министерства обороны, что нанесло ущерб на сумму более 36 миллионов гривен.

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Нанесли ущерб в более 36 млн грн: экс-чиновников будут судить за незаконную передачу в частную собственность земель Минобороны

Apple прибегла к редкой скидке на iPhone 15 в Китае на фоне усиления конкуренции

На фоне обострившейся конкуренции компания Apple снизила цены на iPhone в Китае до 500 юаней ($70). Этот шаг последовал за падением продаж на 30% в первую неделю 2024 года и усилением ограничений на использование устройств Apple из-за проблем с безопасностью.

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Apple прибегла к редкой скидке на iPhone 15 в Китае на фоне усиления конкуренции

Завершили презентацию всех пунктов Формулы мира: Ермак рассказал о результатах встречи советников в Давосе

По результатам консультаций в Давосе Швейцария и Украина, сопредседатели четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики, согласовали совместное пресс-коммюнике.

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Завершили презентацию всех пунктов Формулы мира: Ермак рассказал о результатах встречи советников в Давосе

Оккупанты внедряют систему доносов через чат-бот

Оккупационная администрация временно оккупированной территории Запорожья призывает жителей доносить на своих соседей с помощью чат-бота. Такой шаг является попыткой россиян выявить тех, кто не проявляет лояльности к России.

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Оккупанты внедряют систему доносов через чат-бот

В Индонезии эвакуировали 6,5 тыс. человек из-за извержений вулкана

Индонезия эвакуировала 6500 человек с острова Флорес из-за участившихся извержений вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Сообщений о жертвах и разрушениях нет, но, поскольку с воскресенья произошло 40 извержений, власти призывают местных жителей и туристов держаться на расстоянии 4 км от зоны извержения.

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В Индонезии эвакуировали 6,5 тыс. человек из-за извержений вулкана

На Черниговщине из-за отравления угарным газом погибла семья с 4-летним ребенком

В Новгороде-Северском Черниговской области из-за отравления угарным газом, вероятно, из-за неправильной эксплуатации котла, погибла семья, в том числе 4-летний ребенок. Полиция проводит расследование трагедии.

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На Черниговщине из-за отравления угарным газом погибла семья с 4-летним ребенком