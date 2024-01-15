В Украину хотели ввезти сильный психоделик под видом пищевой добавки в посылке, таможенники задержали 2 кг вещества, сообщили в понедельник в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники Киевской таможни разоблачили попытку перемещения через таможенную границу Украины психотропного вещества ДМТ, оборот которого запрещен", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, содержимое одного из международных почтовых отправлений, которое направлялось из Испании в Украину, декларировалось как "пищевая добавка". Во время таможенного контроля отправления таможенники обнаружили 3 полиэтиленовых пакета с густым вязким веществом темно-коричневого цвета. Имея определенные сомнения, что это обычная пищевая добавка, таможенники направили вложения на проведение экспертного исследования по содержанию запрещенных веществ.

Как определили специалисты, в составе перемещаемого вещества обнаружено 7-метокси-1-метил-9Н-пиридо[3,4-b]индол и ДМТ (диметилтриптамин), который в Украине отнесен к психотропным веществам, оборот которых запрещен.

Поскольку пересылка психотропных веществ запрещена во всех категориях почтовых отправлений, перемещаемое вещество изъято.

По выявленному факту Киевской таможней в правоохранительные органы было направлено сообщение об уголовных правонарушениях по ст. 305 УКУ. Сейчас, по результатам совместных мероприятий, СБУ вручили фигуранту дела подозрение в совершении уголовного преступления.

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