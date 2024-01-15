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В Україну хотіли ввезти сильний психоделік під виглядом харчової добавки

В Україну хотіли ввезти сильний психоделік під виглядом харчової добавки

Київ • УНН

 • 36512 перегляди

Викрито спробу завезення в Україну психотропної речовини ДМТ

В Україну хотіли ввезти сильний психоделік під виглядом харчової добавки у посилці, митники затримали 2 кг речовини, повідомили у понеділок у Держмитслужбі, пише УНН.

Деталі

"Працівники Київської митниці викрили спробу переміщення через митний кордон України психотропної речовини ДМТ, обіг якої заборонено", - повідомили у відомстві.

Як зазначається, вміст одного з міжнародних поштових відправлень, яке прямувало з Іспанії до України, декларувався як "харчова добавка". Під час митного контролю відправлення митники виявили 3 поліетиленові пакети з густою в’язкою речовиною темно-коричневого кольору. Маючи певні сумніви, що це звичайна харчова добавка, митники спрямували вкладення на проведення експертного дослідження щодо вмісту заборонених речовин.

Як визначили фахівці, у складі переміщуваної речовини виявлено 7-метокси-1-метил-9Н-піридо[3,4-b]індол та ДМТ (диметилтриптамін), який в Україні віднесений до психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Оскільки пересилання психотропних речовин заборонено в усіх категоріях поштових відправлень, переміщувану речовину вилучено.

За виявленим фактом Київською митницею до правоохоронних органів було направлено повідомлення про кримінальні правопорушення за ст. 305 ККУ. Наразі, за результатом спільних заходів, СБУ вручили фігуранту справи підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Українець намагався відправити поштою до США сокири козацької доби та Київської Русі05.01.24, 12:43 • 30351 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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