Українець намагався відправити поштою до США сокири козацької доби та Київської Русі

Київські митники завадили вивезенню з України старовинних сокир козацької доби та Київської Русі, які мають культурну цінність. Про це повідомила Державна митна служба України, пише УНН.

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Зазначається, що сокири без топорища з ознаками старовини митники виявили у трьох посилках, які прямували від одного відправника з Дніпропетровщини до США.

Попри вік предметів, який видно навіть неозброєним оком, їх було задекларовано як декоративні. Маючи обʼєктивні сумніви щодо вірогідності такого декларування, митники спрямували предмети на експертизу до Національного військово-історичного музею для встановлення належності їх до культурної цінності, - йдеться у повідомленні.

Як визначили експерти, три виявлені митниками предмети - автентичні старовинні сокири з кричного заліза, до того ж - археологічного походження.

Виготовлені артефакти за допомогою ручного кування та ковальського зварювання з використанням технологій доіндустріального періоду. У них досі гострі леза, які зберегли первинну конфігурацію, і присутні сліди часткової реставрації.

Найбільшу з виявлених сокир, довжиною 20,5 см, визначено як сокиру доби козацтва, під умовною назвою "горбач". З одного боку полотна на ній проставлене майстрове клеймо. Вік артефакту - XVI-початок XVII ст. Цю важку робочу сокиру повʼязують з лісорубними або теслярськими роботами, - зазначають митники.

Дві менших сокири експерти визначили як робочі, теслярські сокири доби Київської Русі - Х-ХІІІ ст. Судячи з конструкції сокир (подовжений вирізний обух та відтягнуте донизу лезо), ймовірно, їх могли використовувати також як бойову зброю.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтвоМіністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було.

Стосовно громадянина, який відправив старовинні артефакти за кордон, Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Сокири вилучено до винесення судом рішення у справах.

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