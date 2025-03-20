ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Європейська рада підтвердила підтримку України, серед іншого наголосивши на важливості миру через силу, закликавши росію виявити реальну політичну волю для припинення війни, згадавши про можливість посилення тиску на росію, підтримавши Спеціальний трибунал з розгляду злочинів агресії проти України в межах Ради Європи, пише УНН.

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От які висновки Євраради щодо України:

"1. Європейська Рада провела обмін думками з Президентом України Володимиром Зеленським.

2. Європейська Рада обговорила останні події щодо України. Текст, викладений у документі EUCO 11/25, був твердо підтриманий 26 главами держав і урядів.

3. Європейська Рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні", - ідеться у висновках ЄС.

От яку заяву Єврарада (EUCO 11/25) зробила за підсумками обговорення на саміті ЄС 20 березня щодо України:

"1. Нагадуючи про свої попередні висновки, Європейська рада підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз дотримується свого підходу "мир через силу", який вимагає, щоб Україна була в найсильнішій позиції, маючи власний міцний військовий і оборонний потенціал як важливий компонент. Відповідно до цього підходу, Європейський Союз залишається відданим, у координації з партнерами-однодумцями та союзниками, надавати подальшу всебічну підтримку Україні та її народу, оскільки вона здійснює своє невід’ємне право на самооборону від агресивної війни росії.

2. Європейська рада знову заявляє про свою підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права та вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення такого миру. Вона нагадує принципи, які виклала 6 березня 2025 року, якими повинні керуватися мирні переговори.

3. Європейська рада вітає спільну заяву України та Сполучених Штатів за підсумками їхньої зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня 2025 року, включаючи пропозиції щодо угоди про припинення вогню, гуманітарних зусиль та відновлення обміну розвідданими США та допомоги у безпеці. Європейська рада закликає росію виявити реальну політичну волю для припинення війни.

4. Надійний шлях до миру має включати зусилля з надання гуманітарної допомоги, зокрема обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб і повернення всіх українських дітей та інших цивільних осіб, які були незаконно депортовані та передані до росії та білорусі.

5. Європейський Союз залишається готовим посилити тиск на росію, в тому числі шляхом подальших санкцій і посилення виконання існуючих заходів, включаючи подальші засоби та заходи для протидії їх обходу, щоб послабити її здатність продовжувати вести агресивну війну. Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися знерухомленими, доки росія не припинить свою агресію проти України та не відшкодує їй збитки, завдані цією війною.

6. Європейський Союз та його держави-члени сприятимуть мирному процесу та допоможуть забезпечити справедливий і тривалий мир для України, що відповідає інтересам як України, так і Європи в цілому.

7. Всеосяжна мирна угода, яка поважає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, має супроводжуватися надійними та такими, що заслуговують довіру, гарантіями безпеки для України, щоб стримати майбутню російську агресію. Європейська рада вітає зусилля, розпочаті в цьому напрямку разом з однодумцями та партнерами з НАТО. Європейський Союз та країни-члени готові сприяти забезпеченню гарантій безпеки, зокрема, підтримуючи здатність України ефективно захищати себе, виходячи зі своїх відповідних компетенцій і можливостей, відповідно до міжнародного права.

8. Європейський Союз продовжить надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку. Європейська рада закликає Єврокомісію швидко вжити всіх необхідних заходів для попереднього фінансування в межах Ukraine Facility та ініціативи G7 ERA. Вона наполегливо закликає Єврокомісію та держави-члени використовувати всі можливості в межах Ukraine Facility, щоб збільшити фінансову підтримку Україні.

9. Європейська рада нагадує про ініціативи щодо посилення військової підтримки ЄС для України, зокрема про ініціативу Верховного представника щодо координації посилення підтримки з боку держав-членів та інших держав-учасниць на добровільній основі, зокрема щодо артилерійських боєприпасів і ракет великого калібру, а також про компонент військових потреб ініціативи G7 ERA. Вона закликає держави-члени терміново активізувати зусилля для вирішення нагальних військових і оборонних потреб України.

10. Уся військова підтримка, а також гарантії безпеки для України надаватимуться з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів.

11. Європейська рада підтверджує рішучу відданість ЄС забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини, скоєні у зв’язку з агресивною війною росії проти України. У цьому контексті прогрес, досягнутий у створенні Спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії проти України в межах Ради Європи, є важливим кроком.

12. Європейський Союз продовжує підтримувати відбудову, відновлення та реконструкцію України у координації з міжнародними партнерами. Важливою в цьому контексті буде Конференція з відновлення України в липні 2025 року, яку прийматиме Італія.

13. Європейська рада знову наголошує на невід’ємному праві України обирати власну долю на основі Статуту ООН і міжнародного права. Європейський Союз посилить підтримку реформаторських зусиль України на її шляху до членства в ЄС. Європейська рада підкреслює важливість прогресу в переговорному процесі відповідно до підходу, заснованого на заслугах, відкриття кластерів, коли умови виконуються, починаючи з базового кластера якнайшвидше.

14. Європейська рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні."

Демонстрація підтримки була затьмарена відмовою Угорщини підписати спільний текст, зазначає The Guardian.

Про те, що текст не підтримала Угорщина, також повідомило Sky TG24, вказаши, що висновки щодо України були ухвалені на Європейській раді 26-ма лідерами "без згоди Угорщини".