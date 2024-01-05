Украинец пытался отправить по почте в США топоры казацкой эпохи и Киевской Руси

Киевские таможенники помешали вывозу из Украины старинных топоров казацкой эпохи и Киевской Руси, которые имеют культурную ценность. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что топоры без топорища с признаками старины таможенники обнаружили в трех посылках, которые направлялись от одного отправителя из Днепропетровской области в США.

Несмотря на возраст предметов, который виден даже невооруженным глазом, они были задекларированы как декоративные. Имея объективные сомнения относительно достоверности такого декларирования, таможенники направили предметы на экспертизу в Национальный военно-исторический музей для установления принадлежности их к культурной ценности, - говорится в сообщении.

Как определили эксперты, три обнаруженных таможенниками предмета - аутентичные старинные топоры из кричного железа, к тому же - археологического происхождения.

Изготовлены артефакты с помощью ручной ковки и кузнечной сварки с использованием технологий доиндустриального периода. У них до сих пор острые лезвия, сохранившие первоначальную конфигурацию, и присутствуют следы частичной реставрации.

Самый большой из обнаруженных топоров, длиной 20,5 см, определен как топор эпохи казачества, под условным названием "горбач". С одной стороны полотна на нем проставлено мастерское клеймо. Возраст артефакта - XVI-начало XVII в. Этот тяжелый рабочий топор связывают с лесорубными или плотницкими работами, - отмечают таможенники.

Два меньших топора эксперты определили как рабочие, плотницкие топоры эпохи Киевской Руси - Х-ХІІІ вв. Судя по конструкции топоров (удлиненный вырезной обух и оттянутое вниз лезвие), вероятно, их могли использовать также как боевое оружие.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.

В отношении гражданина, который отправил старинные артефакты за границу, Киевской таможней составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Топоры изъяты до вынесения судом решения по делам.

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