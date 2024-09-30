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Україна та Чехія викрили міжнародну схему шахраїв, які ошукали громадян ЄС на 56 млн грн

Україна та Чехія викрили міжнародну схему шахраїв, які ошукали громадян ЄС на 56 млн грн

Київ • УНН

 • 13988 перегляди

Правоохоронці України та Чехії припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка ошукала понад 100 громадян ЄС. Зловмисники видавали себе за працівників банку та використовували технологію підміни телефонних номерів.

У рамках спецоперації правоохоронці України та Чехії за підтримки Євроюсту припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка ошукала понад 100 громадян ЄС на майже 56 млн грн.

Пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора. 

В рамках спеціальної операції, проведеної правоохоронними органами України та Чеської Республіки за підтримки Євроюсту, було припинено діяльність міжнародної злочинної організації, яка займалася шахрайським заволодінням коштами громадян ЄС. У ході міжнародної співпраці була створена спільна слідча група для викриття та документування злочинної діяльності. За інформацією слідства, організатором шахрайської схеми у 2023 році став громадянин України. Він залучив до неї мешканців різних регіонів України та іноземців, які володіли чеською та іншими європейськими мовами, для спілкування з жертвами.

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Зловмисники, видаючи себе за працівників банку, телефонували потерпілим та повідомляли про нібито злам їхніх банківських рахунків. Вони пропонували тимчасово переказати гроші на "безпечні рахунки" або вигідно придбати криптовалюту. Під час дзвінків використовувалася технологія підміни телефонних номерів, що створювало враження, ніби дзвінки надходять зі служби підтримки банку.

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Спільна слідча група задокументувала факти шахрайства щодо понад 100 громадян Чехії на суму понад 30 млн чеських крон, що еквівалентно приблизно 56 млн грн. У результаті слідчих дій правоохоронці затримали трьох іноземних громадян, членів злочинної групи, яких розшукували правоохоронні органи Чехії через Інтерпол.

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Під час обшуків у Кіровоградській, Дніпропетровській та Київській областях було вилучено мобільні телефони, комп'ютери, електронні носії інформації, банківські картки та інші речові докази, а також понад 68 тисяч доларів США, євро та гривні, здобуті злочинним шляхом.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинної діяльності, після чого буде прийнято рішення про повідомлення підозр усім причетним особам. Трьох затриманих іноземців, які вчиняли кримінальні правопорушення на території України, вже передали Чеській Республіці для екстрадиції.

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Операцію з викриття міжнародної злочинної групи провели прокурори Офісу Генерального прокурора разом зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України та працівниками Департаменту карного розшуку НПУ.

Нагадаємо

  На Хмельниччині затримали шахрая який зобов’язував потерпілих брати мікрокредити, перераховувати йому кошти, а потім блокував з ними всі зв’язки.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП
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