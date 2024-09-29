На Хмельниччині затримали шахрая, який ошукав людей на понад 340 тисяч гривень

На Хмельниччині затримали шахрая який зобов’язував потерпілих брати мікрокредити, перераховувати йому кошти, а потім блокував з ними всі зв’язки. Про це повідомляє поліція Хмельницької області, пише УНН.

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Зазначається, що 22-річний житель Шепетівщини робив розсилку повідомлень з пропозицією додаткового заробітку. Він полягав у тому, що потерпілі мали укладати кредитні угоди з мікрофінансовими організаціями, а потім перераховувати кошти організатору схеми. Визначений відсоток потерпілі залишали собі в якості винагороди. Чоловік, у свою чергу, зобов’язувався самостійно погашати виниклі заборгованості та суму відсотків, нарахованих за користування кредитними коштами.

Спочатку підозрюваний дотримувався домовленостей і гасив частини кредитів. Це він робив для того, щоб потерпілі продовжували співпрацю та збільшували суми кредитних договорів. Та коли суми зростали, він просто блокував зв’язок з потерпілими.

Протягом 2023-2024 років шахраєві вдалося ошукати чотирьох жінок з Хмельниччини на суму понад 340 тисяч гривень, - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмиснику підозри за ч.ч. 1,2 ст. 190 (Шахрайство) та ч.ч. 1,2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Невдовзі він постане перед судом.

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