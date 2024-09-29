На Хмельниччині затримали шахрая, який ошукав людей на понад 340 тисяч гривень
Київ • УНН
22-річний житель Шепетівщини змушував людей брати мікрокредити та перераховувати йому кошти. Шахрай ошукав чотирьох жінок на суму понад 340 тисяч гривень протягом 2023-2024 років.
На Хмельниччині затримали шахрая який зобов’язував потерпілих брати мікрокредити, перераховувати йому кошти, а потім блокував з ними всі зв’язки. Про це повідомляє поліція Хмельницької області, пише УНН.
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Зазначається, що 22-річний житель Шепетівщини робив розсилку повідомлень з пропозицією додаткового заробітку. Він полягав у тому, що потерпілі мали укладати кредитні угоди з мікрофінансовими організаціями, а потім перераховувати кошти організатору схеми. Визначений відсоток потерпілі залишали собі в якості винагороди. Чоловік, у свою чергу, зобов’язувався самостійно погашати виниклі заборгованості та суму відсотків, нарахованих за користування кредитними коштами.
Спочатку підозрюваний дотримувався домовленостей і гасив частини кредитів. Це він робив для того, щоб потерпілі продовжували співпрацю та збільшували суми кредитних договорів. Та коли суми зростали, він просто блокував зв’язок з потерпілими.
Протягом 2023-2024 років шахраєві вдалося ошукати чотирьох жінок з Хмельниччини на суму понад 340 тисяч гривень,
Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмиснику підозри за ч.ч. 1,2 ст. 190 (Шахрайство) та ч.ч. 1,2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Невдовзі він постане перед судом.
26-річний сумчанин ошукав 41 особу на 235 тисяч гривень26.09.24, 03:30 • 20170 переглядiв