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На Хмельниччині затримали шахрая, який ошукав людей на понад 340 тисяч гривень

На Хмельниччині затримали шахрая, який ошукав людей на понад 340 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 20864 перегляди

22-річний житель Шепетівщини змушував людей брати мікрокредити та перераховувати йому кошти. Шахрай ошукав чотирьох жінок на суму понад 340 тисяч гривень протягом 2023-2024 років.

На Хмельниччині затримали шахрая який зобов’язував потерпілих брати мікрокредити, перераховувати йому кошти, а потім блокував з ними всі зв’язки. Про це повідомляє поліція Хмельницької області, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 22-річний житель Шепетівщини робив розсилку повідомлень з пропозицією додаткового заробітку. Він полягав у тому, що потерпілі мали укладати кредитні угоди з мікрофінансовими організаціями, а потім перераховувати кошти організатору схеми. Визначений відсоток потерпілі залишали собі в якості винагороди. Чоловік, у свою чергу, зобов’язувався самостійно погашати виниклі заборгованості та суму відсотків, нарахованих за користування кредитними коштами.

Спочатку підозрюваний дотримувався домовленостей і гасив частини кредитів. Це він робив для того, щоб потерпілі продовжували співпрацю та збільшували суми кредитних договорів. Та коли суми зростали, він просто блокував зв’язок з потерпілими.

Протягом 2023-2024 років шахраєві вдалося ошукати чотирьох жінок з Хмельниччини на суму понад 340 тисяч гривень,

- йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмиснику підозри за ч.ч. 1,2 ст. 190 (Шахрайство) та ч.ч. 1,2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Невдовзі він постане перед судом.

26-річний сумчанин ошукав 41 особу на 235 тисяч гривень26.09.24, 03:30 • 20170 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
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