26-річний сумчанин ошукав 41 особу на 235 тисяч гривень

26-річний сумчанин ошукав 41 особу, зокрема 10 військовослужбовців, продаючи неіснуючі товари. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.

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За даними слідства, зловмисник розміщував оголошення на онлайн-платформі про продаж автомобільних шин за привабливою ціною, підкріплюючи їх якісними фотографіями. Покупцям пропонували повну оплату товару або передплату у вигляді авансу. Після отримання грошей чоловік припиняв зв'язок, залишаючи клієнтів без товару та коштів.

Протягом 10 місяців своєї діяльності обвинувачений встиг привласнити 235 тисяч гривень. Злочинну схему вдалося припинити завдяки співпраці управління карного розшуку та слідчих Сумського районного управління поліції.

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