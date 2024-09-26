26-летний сумчанин обманул 41 человека на 235 тысяч гривен

26-летний сумчанин обманул 41 человека, в том числе 10 военнослужащих, продавая несуществующие товары. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, злоумышленник размещал объявления на онлайн-платформе о продаже автомобильных шин по привлекательной цене, подкрепляя их качественными фотографиями. Покупателям предлагали полную оплату товара или предоплату в виде аванса. После получения денег мужчина прекращал связь, оставляя клиентов без товара и средств.

В течение 10 месяцев своей деятельности обвиняемый успел присвоить 235 тысяч гривен. Преступную схему удалось прекратить благодаря сотрудничеству управления уголовного розыска и следователей Сумского районного управления полиции.

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