В Киеве задержали мошенника, который обманул военных, их жен и волонтеров на более чем полмиллиона гривен

В Киеве полицейские задержали мошенника, который под видом волонтера обманул военных, их жен и волонтеров на более чем полмиллиона гривен. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

Так, 26-летний киевлянин подыскивал в социальных сетях объявления о намерении приобрести военное оборудование и снаряжение и под видом волонтера предлагал свою помощь в приобретении товара по выгодной цене:

"После этого, жители из разных городов делали у него заказ и по его условию делали полную или частичную проплату за "покупку". Взамен получали на почте пустые посылки. Сам мужчина быстро менял номер телефона и больше не выходил на связь. Сейчас мы установили 19 пострадавших, среди которых волонтеры, военные и их женщины", - сообщила начальница следственного отделения Днепровского управления полиции Марина Нежур.

По предварительным подсчетам, мошенническим путем фигурант завладел суммой в почти 600 тысяч гривен.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас полиция обратилась с ходатайством в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

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