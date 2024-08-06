МВД предупреждает о новых методах кибермошенничества с аудиодипфейками
Киев • УНН
Злоумышленники используют аудиодипфейки, созданные искусственным интеллектом, для обмана граждан. МВД Украины советует быть осторожными с подозрительными сообщениями и не распространять личную информацию в соцсетях.
Злоумышленники используют новые технологии для обмана граждан. По информации МВД Украины, распространенной через УНН, аферисты активно применяют аудиодипфейки, которые создают с помощью искусственного интеллекта. В частности, это используется в схемах "ваш друг в беде" или для вымогательства выкупа.
Детали
Как действуют мошенники?
- Разрабатывают сценарий мошеннической схемы.
- Собирают информацию о жертве через социальные сети.
- Звонят с использованием поддельного аудио, убеждая жертву прислать средства.
Как защититься от виртуального похищения?
- Не распространяйте личную информацию в социальных сетях.
- Будьте осторожны с подозрительными сообщениями, которые могут содержать фишинговые элементы.
- В случае подозрительных звонков о близких людях, попробуйте связаться с ними другим способом.
В случае подозрения на мошенничество, немедленно сообщите об этом в полицию.
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