На Днепропетровщине мошенники присылают предпринимателям фейковые письма от имени ОВА, призывая бизнес присоединиться к программе помощи ВСУ. Об этом предупредил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Предпринимателям области снова присылают фейковые письма. Якобы от ОВА и от меня лично. Преступники призывают присоединиться к программе помощи ВСУ. Для убедительности, ссылаются на законодательство. А участникам еще и какие-то «бонусы» обещают - предупреждает Лысак.

По его словам, злоумышленники посмели вспомнить и патриотов, которые ценой собственной жизни отстаивают независимость. Глава ОВА призвал правоохранителей обратить внимание на фейковые письма к предпринимателям и найти их авторов.

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Помогайте. Впрочем, обязательно проверяйте, с кем имеете дело. Чтобы ваш вклад действительно достиг адресатов - подчеркнул Лысак.

Напомним,

Столичная полиция задержала женщину, которая собирала средства якобы для ВСУ. Подозреваемая обманула по меньшей мере 8 человек на 20 тысяч гривен, используя реальные обращения военных, но указывая собственные банковские реквизиты.