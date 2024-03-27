На Днепропетровщине разоблачили псевдоволонтерку, которая присвоила более миллиона гривен донатов на ВСУ

На Днепропетровщине разоблачили псевдоволонтерку, которая присваивала себе деньги, которые якобы собирала на нужды Сил обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Офисе генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, подозреваемая - администратор известного Телеграмм-канала г. Никополя неоднократно организовывала сбор средств якобы на помощь украинским военным.

Для перечисления денег на военное снаряжение, автомобили, квадрокоптеры псевдоволонтерка указывала реквизиты своих банковских карточек. После чего присваивала добровольные пожертвования и тратила на собственные нужды.

Таким образом за полгода подозреваемая получила от граждан почти 1 миллион гривен.

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Под процессуальным руководством Никопольской окружной прокуратуры сообщено о подозрении жительнице г. Киева в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины) - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

В ходе обысков по месту жительства женщины правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, денежные средства.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним

В Киеве задержали двух мошенников, которые под видом военнослужащих завладели благотворительной помощью, предназначенной для Вооруженных сил Украины. Подозреваемые присвоили помощи на почти 2 миллиона гривен.