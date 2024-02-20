Вымогали 60 тысяч долларов с родственников украинских военнопленных, обещая обмен: СБУ задержала двух мошенников
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала двух мошенников, которые требовали 60 тысяч долларов у родственников украинских военнопленных, обещая обмен.
Служба безопасности задержала двух мошенников, которые выманивали деньги у родственников украинских военнопленных, обещая обмен. Обоим фигурантам уже сообщили о подозрении, передает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Как отмечается в сообщении, СБУ задержала "на горячем" в столице двух мошенников, которые требовали 60 тыс. долларов у родственников двух пленных воинов ВСУ, обещая передать деньги участникам оккупационных группировок рф для включения военнопленных в "списки обмена".
По имеющимся данным, злоумышленники имели связи среди боевиков и дистанционно получали от них информацию об украинских пленных. При этом возвращать воинов ВСУ домой участники "схемы" не собирались. Для убедительности при общении с родственниками пленных украинских бойцов дельцы выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов,
Правоохранители задержали фигурантов во время передачи последнего "транша". В ходе обысков в домах задержанных изъяты поддельные удостоверения правоохранительных органов, визитная карточка представителя российской "неправительственной" организации, "расценки" за конфиденциальную информацию о гражданах Украины и другие вещественные доказательства.
Сейчас следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним
В суд в Харьковской области направлены обвинительные акты в отношении 23-летней женщины и 49-летнего мужчины, которые вступив в сговор с российскими захватчиками выполняли задачи в составе оккупационного правоохранительного органа.
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