Вимагали 60 тисяч доларів з родичів українських військовополонених, обіцяючи обмін: СБУ затримала двох шахраїв

Служба безпеки затримала двох шахраїв, які виманювали гроші у родичів українських військовополонених, обіцяючи обмін. Обом фігурантам вже повідомили про підозру, передає пресслужба СБУ, пише УНН.

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Як зазначається в повідомленні, СБУ затримала "на гарячому" у столиці двох шахраїв, які вимагали 60 тис. доларів у родичів двох полонених воїнів ЗСУ, обіцяючи передати гроші учасникам окупаційних угруповань рф для включення військовополонених до "списків обміну".

За наявними даними, зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених. При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники "схеми" не збирались. Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів,