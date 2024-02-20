Вимагали 60 тисяч доларів з родичів українських військовополонених, обіцяючи обмін: СБУ затримала двох шахраїв
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала двох шахраїв, які вимагали 60 тисяч доларів у родичів українських військовополонених, обіцяючи обмін.
Служба безпеки затримала двох шахраїв, які виманювали гроші у родичів українських військовополонених, обіцяючи обмін. Обом фігурантам вже повідомили про підозру, передає пресслужба СБУ, пише УНН.
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Як зазначається в повідомленні, СБУ затримала "на гарячому" у столиці двох шахраїв, які вимагали 60 тис. доларів у родичів двох полонених воїнів ЗСУ, обіцяючи передати гроші учасникам окупаційних угруповань рф для включення військовополонених до "списків обміну".
За наявними даними, зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених. При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники "схеми" не збирались. Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів,
Правоохоронці затримали фігурантів під час передачі останнього "траншу". У ході обшуків в оселях затриманих вилучено підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської "неурядової" організації, "розцінки" за конфіденційну інформацію про громадян України та інші речові докази.
Наразі слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо
До суду у Харківській області скеровано обвинувальні акти стосовно 23-річної жінки та 49-річного чоловіка, які вступивши у змову з російськими загарбниками виконували завдання у складі окупаційного правоохоронного органу.