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Затримували та незаконно конвоювали громадян в окупації: завершено розслідування щодо "правоохоронців" загарбників

Затримували та незаконно конвоювали громадян в окупації: завершено розслідування щодо "правоохоронців" загарбників

Київ • УНН

 • 22324 перегляди

Завершено розслідування проти двох колаборантів, які під час російської окупації виконували правоохоронні функції в Куп'янському районі, незаконно затримуючи та конвоюючи громадян, доки регіон не був звільнений у вересні; тепер їм загрожує від 12 до 15 років ув'язнення, якщо їх визнають винними.

До суду у Харківській області скеровано обвинувальні акти стосовно 23-річної жінки та 49-річного чоловіка, які вступивши у змову з російськими загарбниками виконували завдання у складі окупаційного правоохоронного органу. Про це передає УНН із посиланням на телеграм канал Харківської прокуратури.

Завершено спецрозслідування стосовно двох колаборантів, які стали "правоохоронцями" при окупанта

– ідеться у повідомленні відомства.

Деталі

За інформацією слідства, у справі йде мова про двох осіб:

Мешканка с. Шипувате Великобурлуцької селищної ради під час окупації Куп’янщини збройними силами рф добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Фігурантка стала "и. о. следователя следственного отдела Управления внутренних дел ВГА Харьковской области", виїжджала на місця подій та проводила попереднє слідство у кримінальних справах, що перебували у провадженні окупаційного правоохоронного органу.

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Мешканець Куп’янська, вступивши у змову з російськими загарбниками, погодився обійняти посаду "и. о. помощника начальника дежурной части — оперативного дежурного Управления внутренних дел ВГА Харьковской области".

До обов’язків колаборанта, як вказується у дописі, входили патрулювання та несення служби на блокпостах, облаштованих зс рф, прийняття і оформлення звернень, а також затримання і конвоювання незаконно затриманих громадян до окупаційного правоохоронного органу.

Свої обов’язки колаборанти виконували до деокупації району у вересні 2022 року. Наразі обвинувачені уникають зустрічі з українськими правоохоронцями, переховуючись від слідства, і перебувають у розшуку

 – інформує прокуратура.

Фігурантів справи судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Зазначається, що санкція статті (ч. 7 ст. 111-1 КК України) передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо

Колаборанта, який очолював фейковий департамент лісового господарства в окупованому Куп'янську, засудили до 9 років позбавлення волі за координацію бюджету та діяльності на підтримку російської окупації.

У тимчасово захопленому росією Бердянську ліквідували місцевого бізнесмена, який активно співпрацював з окупаційною владою.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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