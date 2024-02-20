Задерживали и незаконно конвоировали граждан в оккупации: завершено расследование в отношении "правоохранителей" захватчиков

В суд в Харьковской области направлены обвинительные акты в отношении 23-летней женщины и 49-летнего мужчины, которые вступив в сговор с российскими захватчиками выполняли задачи в составе оккупационного правоохранительного органа. Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм канал Харьковской прокуратуры.

Завершено спецрасследование в отношении двух коллаборационистов, которые стали "правоохранителями" при оккупанте - говорится в сообщении ведомства.

Детали

По информации следствия, в деле идет речь о двух лицах:

Жительница с. Шиповатое Великобурлукского поселкового совета во время оккупации Купянщины вооруженными силами РФ добровольно пошла на сотрудничество с врагом. Фигурантка стала "и. о. следователя следственного отдела Управления внутренних дел ВГА Харьковской области", выезжала на места событий и проводила предварительное следствие по уголовным делам, которые находились в производстве оккупационного правоохранительного органа.

Житель Купянска, вступив в сговор с российскими захватчиками, согласился занять должность "и. о. помощника начальника дежурной части - оперативного дежурного Управления внутренних дел ВГА Харьковской области".

В обязанности коллаборанта, как указывается в заметке, входили патрулирование и несение службы на блокпостах, обустроенных вс рф, принятие и оформление обращений, а также задержание и конвоирование незаконно задержанных граждан в оккупационный правоохранительный орган.

Свои обязанности коллаборационисты выполняли до деоккупации района в сентябре 2022 года. Сейчас обвиняемые избегают встречи с украинскими правоохранителями, скрываясь от следствия, и находятся в розыске - информирует прокуратура.

Фигурантов дела будут судить заочно в Червонозаводском районном суде г. Харькова.

Отмечается, что санкция статьи (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Напомним,

Коллаборанта, который возглавлял фейковый департамент лесного хозяйства в оккупированном Купянске, приговорили к 9 годам лишения свободы за координацию бюджета и деятельности в поддержку российской оккупации.

Во временно захваченном россией Бердянске ликвидировали местного бизнесмена, который активно сотрудничал с оккупационными властями.