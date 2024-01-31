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Очолював фейкове "лесное хозяйство" на базі українського підприємства: засуджено колаборанта, який "хозяйнював" в окупованому Куп’янську

Очолював фейкове "лесное хозяйство" на базі українського підприємства: засуджено колаборанта, який "хозяйнював" в окупованому Куп’янську

Київ • УНН

 • 24907 перегляди

Колаборанта, який очолював фейковий департамент лісового господарства в окупованому Куп'янську, засудили до 9 років позбавлення волі за координацію бюджету та діяльності на підтримку російської окупації.

9 років тюрми отримав зрадник, який пішов на співпрацю з російськими загарбниками у період окупації Куп’янського району Харківщини. Про це передає УНН із посиланням на телеграм-канал Харківської прокуратури.

Деталі

До 9 років увʼязнення засуджено колаборанта, який очолював в окупованому Купʼянську "управление лесхоза"

 - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що фігурант - безробітний мешканець с. Руська Лозова - навесні 2022 року приїхав до окупованого м. Купʼянськ та добровільно обійняв посаду "и. о. начальника управления лесного хозяйства" так званої "ВГА Купянского района Харьковской области". 

Прокурори довели, що зрадник виконував низку функцій, насамперед — координував виробничу діяльність фейкового "Купянского лесного хозяйства", створеного на базі українського підприємства. 

Крім того, колаборант формував та погоджував бюджет для виплати заробітної плати у російських рублях працівникам "Купянского лесного хозяйства".

Зокрема розпоряджався щодо:

 заготівлі деревини;

здійснення перереєстрації усіх транспортних засобів;

укладання трудових договорів та їх реєстрації в органах окупаційної влади. 

Напередодні деокупаціі Харківщини колаборант втік на територію росії, - засуджений поки що переховується від українського правосуддя. Допоки колаборант ухиляється від відбування покарання, призначеного йому за вироком суду, строки давності зупиняються.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо

У  тимчасово окупованому Мелітополі, який росіяни оголосили центром ТОТ Запорізької області, окупанти провели нагородження найбільш старанних зрадників. Без жодної прив’язки до будь-яких дат було проведено нагородження  працівників сектору "культури", а саме працівники музеїв, клубів, бібліотек та творчих колективів.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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