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Возглавлял фейковое "лесное хозяйство" на базе украинского предприятия: осужден коллаборант, который "хозяйничал" в оккупированном Купянске

Возглавлял фейковое "лесное хозяйство" на базе украинского предприятия: осужден коллаборант, который "хозяйничал" в оккупированном Купянске

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 12:44  •  16460 просмотра

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Коллаборанта, который возглавлял фейковый департамент лесного хозяйства в оккупированном Купянске, приговорили к 9 годам лишения свободы за координацию бюджета и деятельности в поддержку российской оккупации.

9 лет тюрьмы получил предатель, который пошел на сотрудничество с российскими захватчиками в период оккупации Купянского района Харьковщины. Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Харьковской прокуратуры.

Детали

К 9 годам заключения приговорен коллаборационист, возглавлявший в оккупированном Купянске "управление лесхоза"

 - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант - безработный житель с. Русская Лозовая - весной 2022 года приехал в оккупированный г. Купянск и добровольно занял должность "и. о. начальника управления лесного хозяйства" так называемой "ВГА Купянского района Харьковской области". 

Прокуроры доказали, что предатель выполнял ряд функций, прежде всего - координировал производственную деятельность фейкового "Купянского лесного хозяйства", созданного на базе украинского предприятия. 

Кроме того, коллаборационист формировал и согласовывал бюджет для выплаты заработной платы в российских рублях работникам "Купянского лесного хозяйства". В частности распоряжался:

по заготовке древесины;

осуществление перерегистрации всех транспортных средств;

заключения трудовых договоров и их регистрации в органах оккупационной власти. 

Накануне деоккупации Харьковщины коллаборант сбежал на территорию России, - осужденный пока скрывается от украинского правосудия. Пока коллаборационист уклоняется от отбывания наказания, назначенного ему по приговору суда, сроки давности останавливаются.

Досудебное расследование проводили следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

Напомним,

В  временно оккупированном Мелитополе, который россияне объявили центром ВОТ Запорожской области, оккупанты провели награждение наиболее усердных предателей. Без всякой привязки к каким-либо датам было проведено награждение  работников сектора "культуры", а именно работников музеев, клубов, библиотек и творческих коллективов.

Организовывала референдум для оккупантов: на Херсонщине задержали еще одну коллаборационистку23 январь 2024, 10:41 • 21587 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
melitopolМелитополь
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Очолював фейкове "лесное хозяйство" на базі українського підприємства: засуджено колаборанта, який "хозяйнював" в окупованому Куп’янську
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