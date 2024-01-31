Возглавлял фейковое "лесное хозяйство" на базе украинского предприятия: осужден коллаборант, который "хозяйничал" в оккупированном Купянске

9 лет тюрьмы получил предатель, который пошел на сотрудничество с российскими захватчиками в период оккупации Купянского района Харьковщины. Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Харьковской прокуратуры.

Детали

К 9 годам заключения приговорен коллаборационист, возглавлявший в оккупированном Купянске "управление лесхоза" - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант - безработный житель с. Русская Лозовая - весной 2022 года приехал в оккупированный г. Купянск и добровольно занял должность "и. о. начальника управления лесного хозяйства" так называемой "ВГА Купянского района Харьковской области".

Прокуроры доказали, что предатель выполнял ряд функций, прежде всего - координировал производственную деятельность фейкового "Купянского лесного хозяйства", созданного на базе украинского предприятия.

Кроме того, коллаборационист формировал и согласовывал бюджет для выплаты заработной платы в российских рублях работникам "Купянского лесного хозяйства". В частности распоряжался:

по заготовке древесины;

осуществление перерегистрации всех транспортных средств;

заключения трудовых договоров и их регистрации в органах оккупационной власти.

Накануне деоккупации Харьковщины коллаборант сбежал на территорию России, - осужденный пока скрывается от украинского правосудия. Пока коллаборационист уклоняется от отбывания наказания, назначенного ему по приговору суда, сроки давности останавливаются.

Досудебное расследование проводили следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

Напомним,

В временно оккупированном Мелитополе, который россияне объявили центром ВОТ Запорожской области, оккупанты провели награждение наиболее усердных предателей. Без всякой привязки к каким-либо датам было проведено награждение работников сектора "культуры", а именно работников музеев, клубов, библиотек и творческих коллективов.

Организовывала референдум для оккупантов: на Херсонщине задержали еще одну коллаборационистку