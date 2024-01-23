Организовывала референдум для оккупантов: на Херсонщине задержали еще одну коллаборационистку
Киев • УНН
Правоохранители арестовали женщину, которая организовала незаконный референдум для кремля во время оккупации Херсона россиянами. За сотрудничество с оккупантами ей грозит до 10 лет лишения свободы.
На Херсонщине правоохранители задержали женщину, которая организовывала незаконный референдум кремля во время оккупации региона. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Фигуранткой оказалась жительница села Дудчаны Бериславского района. После оккупации общины она добровольно вступила в местный "избирком" россиян.
За сотрудничество с оккупантами их соратница получила одноразовое денежное "вознаграждение" в размере 50 тыс. российских рублей и "привилегию" по свободному передвижению по местности.
Сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и задержали ее в ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Херсонщины.
На основании собранных доказательств сотрудники СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц)
Сейчас она находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Дополнение
Следователи установили, что находясь в рядах псевдоучреждения, женщина агитировала односельчан "проголосовать за присоединение" региона в состав России.
Для сбора подписей она брала с собой рашистские бюллетени и обходила дворы в сопровождении вооруженных захватчиков.
В случае отказа участвовать в псевдореферендуме, людям угрожали заключением и конфискацией имущества.
Кроме того, во время проведения фейкового плебисцита коллаборантка участвовала в агитационно-массовых мероприятиях, где восхваляли преступную деятельность гауляйтера Сальдо.
Напомним,
В Херсоне задержали коллаборационистку, которая во время оккупации заставляла людей брать российские паспорта и угрожала местным жителям отменой льгот.
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Организовывала референдум для оккупантов: на Херсонщине задержали еще одну коллаборационистку
Правоохранители арестовали женщину, которая организовала незаконный референдум для кремля во время оккупации Херсона россиянами. За сотрудничество с оккупантами ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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