На Херсонщине правоохранители задержали женщину, которая организовывала незаконный референдум кремля во время оккупации региона. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Фигуранткой оказалась жительница села Дудчаны Бериславского района. После оккупации общины она добровольно вступила в местный "избирком" россиян.

За сотрудничество с оккупантами их соратница получила одноразовое денежное "вознаграждение" в размере 50 тыс. российских рублей и "привилегию" по свободному передвижению по местности.

Сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и задержали ее в ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Херсонщины.

На основании собранных доказательств сотрудники СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц) - резюмировали в ведомстве.

Сейчас она находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дополнение

Следователи установили, что находясь в рядах псевдоучреждения, женщина агитировала односельчан "проголосовать за присоединение" региона в состав России.

Для сбора подписей она брала с собой рашистские бюллетени и обходила дворы в сопровождении вооруженных захватчиков.

В случае отказа участвовать в псевдореферендуме, людям угрожали заключением и конфискацией имущества.

Кроме того, во время проведения фейкового плебисцита коллаборантка участвовала в агитационно-массовых мероприятиях, где восхваляли преступную деятельность гауляйтера Сальдо.

Напомним,

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