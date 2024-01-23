Организовывала референдум для оккупантов: на Херсонщине задержали еще одну коллаборационистку

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  45537 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
  •  96659 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  103010 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  139662 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  159802 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  153898 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
22 январь 2024, 11:32  •  156042 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
22 январь 2024, 10:54  •  154366 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  148576 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  237911 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Организовывала референдум для оккупантов: на Херсонщине задержали еще одну коллаборационистку

Организовывала референдум для оккупантов: на Херсонщине задержали еще одну коллаборационистку

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 10:41  •  13204 просмотра

Read in English

Правоохранители арестовали женщину, которая организовала незаконный референдум для кремля во время оккупации Херсона россиянами. За сотрудничество с оккупантами ей грозит до 10 лет лишения свободы.

На Херсонщине правоохранители задержали женщину, которая организовывала незаконный референдум кремля во время оккупации региона. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали 

Фигуранткой оказалась жительница села Дудчаны Бериславского района. После оккупации общины она добровольно вступила в местный "избирком" россиян.

За сотрудничество с оккупантами их соратница получила одноразовое денежное "вознаграждение" в размере 50 тыс. российских рублей и "привилегию" по свободному передвижению по местности.

Сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и задержали ее в ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Херсонщины.

На основании собранных доказательств сотрудники СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц)

- резюмировали в ведомстве.

Сейчас она находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дополнение 

Следователи установили, что находясь в рядах псевдоучреждения, женщина агитировала односельчан "проголосовать за присоединение" региона в состав России.

Для сбора подписей она брала с собой рашистские бюллетени и обходила дворы в сопровождении вооруженных захватчиков.

В случае отказа участвовать в псевдореферендуме, людям угрожали заключением и конфискацией имущества.

Кроме того, во время проведения фейкового плебисцита коллаборантка участвовала в агитационно-массовых мероприятиях, где восхваляли преступную деятельность гауляйтера Сальдо.

Напомним,

В Херсоне задержали коллаборационистку, которая во время оккупации заставляла людей брать российские паспорта и угрожала местным жителям отменой льгот.

В Донецкой области задержана женщина, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом23 январь 2024, 09:07 • 14509 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
Організовувала референдум для окупантів: на Херсонщині затримали ще одну колаборантку
Organizing a referendum for the occupiers: another collaborator detained in Kherson region
Новости по теме

Организовывала референдум для оккупантов: на Херсонщине задержали еще одну коллаборационистку

Правоохранители арестовали женщину, которая организовала незаконный референдум для кремля во время оккупации Херсона россиянами. За сотрудничество с оккупантами ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  13204 просмотра
Организовывала референдум для оккупантов: на Херсонщине задержали еще одну коллаборационистку

Атака рф на Харьков унесла жизни уже пяти человек, 46 людей ранены - прокуратура

В результате атаки российских войск на Харьков погибли пять человек - четыре женщины и один мужчина, еще 46 получили ранения. Две жертвы, обе женщины, умерли от полученных ранений в больнице.

Война •   •  17628 просмотра
Атака рф на Харьков унесла жизни уже пяти человек, 46 людей ранены - прокуратура

Часть российских ракет не долетела до целей из-за работы украинских систем РЭБ и устарелости своих механизмов - Игнат

Некоторые российские ракеты не достигли своих целей благодаря работе РЭБ. Также среди причин - устаревшие механизмы российских ракет, сообщил спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Война •   •  16616 просмотра
Часть российских ракет не долетела до целей из-за работы украинских систем РЭБ и устарелости своих механизмов - Игнат

россияне начали размещать ЗРК С-300 вокруг петербурга после атак Украины- СМИ

После атак БПЛА на ленинградскую область рф начала разворачивать зенитно-ракетные комплексы С-300 вокруг санкт-петербурга.

Новости Мира •   •  12444 просмотра
россияне начали размещать ЗРК С-300 вокруг петербурга после атак Украины- СМИ

ЕС готовит новые санкции против рф в следующем месяце: запрет на СПГ и алюминий среди предложений - СМИ

В следующем месяце ЕС планирует ввести новый пакет санкций против рф, предложения, как сообщается, включают запрет на импорт сжиженного газа и алюминия.

Политика •   •  14161 просмотра
ЕС готовит новые санкции против рф в следующем месяце: запрет на СПГ и алюминий среди предложений - СМИ

За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили более 400 оккупантов

В операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов, провел 39 боевых столкновений и совершил 836 артобстрелов.

Война •   •  15270 просмотра
За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили более 400 оккупантов

Ракетный удар рф по Киеву: количество пострадавших возросло до 22

В результате российского ракетного удара по Киеву пострадали 22 человека, в том числе дети, 13 из которых были госпитализированы. Атака также нанесла ущерб жилым домам, гражданской инфраструктуре и автомобилям в нескольких районах.

Война •   •  15714 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: количество пострадавших возросло до 22

Предприниматели с начала года, по программе "5-7-9%", получили 4 млрд гривен кредитов

Более 250 предпринимателей получили на прошлой неделе кредиты по программе "Доступные кредиты" на общую сумму 1,6 млрд грн. С начала действия программы, в феврале 2020 года, было выдано почти 80 тысяч кредитов на 271 млрд грн.

Экономика •   •  13215 просмотра
Предприниматели с начала года, по программе "5-7-9%", получили 4 млрд гривен кредитов

Орбан пригласил премьера Швеции в Будапешт для обсуждения ее вступления в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и ключевой темой их встречи будут переговоры о вступлении ее в НАТО.

Новости Мира •   •  10126 просмотра
Орбан пригласил премьера Швеции в Будапешт для обсуждения ее вступления в НАТО

Временные руководители налоговой: кому и для чего они нужны

Временные руководители налоговой: кому и для чего они нужны.

Экономика •   •  61814 просмотра
Временные руководители налоговой: кому и для чего они нужны