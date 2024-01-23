В Донецкой области задержана женщина, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  147857 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  237699 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  282194 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Новости по теме

В Донецкой области задержана женщина, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом

Служба безопасности Украины задержала женщину, которую обвиняют в работе на фсб. Подозреваемая выявляла и передавала вражеским силам в Донецкой области места дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины и тяжелого вооружения.

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В Донецкой области задержана женщина, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом

Удар рф по Киеву: есть повреждения в четырех районах, еще в одном - обломки ракет упали без разрушений

Российский ракетный обстрел повредил четыре района Киева, а в пятом районе обломки ракет упали без разрушений.

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Удар рф по Киеву: есть повреждения в четырех районах, еще в одном - обломки ракет упали без разрушений

Дефицита электричества нет, из-за атаки рф есть повреждения сетей в Харькове - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщает, что дефицита электроэнергии нет, а два энергоблока находятся в резерве для обеспечения потребностей потребителей. Некоторые повреждения сетей в Харькове в результате атак повлияли на поставки; сейчас продолжаются ремонтные работы.

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Дефицита электричества нет, из-за атаки рф есть повреждения сетей в Харькове - Минэнерго

В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, что привело к ранению 20 человек и разрушению гражданской инфраструктуры. Один человек получил травматическую ампутацию руки.

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"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила утреннюю ракетную атаку россии на украинские города, назвав их "варварскими". Атака привела к значительным разрушениям и жертвам.

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"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину

Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от нападений на гражданское население: посол США в Украине отреагировала на удары по Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость поддержки Украины после того, как российские атаки на несколько городов привели к гибели по меньшей мере 5 человек и ранению более 40, включая детей.

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Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от нападений на гражданское население: посол США в Украине отреагировала на удары по Украине

Атака рф на Киев: известно о 20 пострадавших, госпитализированы трое детей

20 человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате ракетного обстрела Киева, Украина. Из них 13 госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

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Атака рф на Киев: известно о 20 пострадавших, госпитализированы трое детей

Вражеская атака на Харьков: в 20 домах отключили отопление, в 14 - электричество

Вражеский обстрел Харькова повредил 30 жилых домов, вызвав отключение отопления, электроэнергии и газоснабжения в 20, 14 и 12 домах соответственно. В результате обстрела погибли четыре человека и по меньшей мере 40 получили ранения.

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Вражеская атака на Харьков: в 20 домах отключили отопление, в 14 - электричество

Атака рф на Харьков унесла жизни четырех человек - прокуратура

Четыре человека погибли и по меньшей мере 40 получили ранения в результате ракетного обстрела, осуществленного российскими войсками по украинскому городу Харьков.

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Атака рф на Харьков унесла жизни четырех человек - прокуратура

Суд отправил под стражу соратника Гройсмана: почему партия экс-премьера снова попала в скандал в Винницкой области

Суд избрал меру пресечения мэру города Тульчин Винницкой области от партии экс-премьера Владимира Гройсмана. Валерия Весняного подозревают в злоупотреблении своим служебным положением и нанесении ущерба почти на три миллиона гривен.

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Суд отправил под стражу соратника Гройсмана: почему партия экс-премьера снова попала в скандал в Винницкой области