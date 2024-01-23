В Донецкой области задержана женщина, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом
Служба безопасности Украины задержала женщину, которую обвиняют в работе на фсб. Подозреваемая выявляла и передавала вражеским силам в Донецкой области места дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины и тяжелого вооружения.
Удар рф по Киеву: есть повреждения в четырех районах, еще в одном - обломки ракет упали без разрушений
Российский ракетный обстрел повредил четыре района Киева, а в пятом районе обломки ракет упали без разрушений.
Дефицита электричества нет, из-за атаки рф есть повреждения сетей в Харькове - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает, что дефицита электроэнергии нет, а два энергоблока находятся в резерве для обеспечения потребностей потребителей. Некоторые повреждения сетей в Харькове в результате атак повлияли на поставки; сейчас продолжаются ремонтные работы.
В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура
Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, что привело к ранению 20 человек и разрушению гражданской инфраструктуры. Один человек получил травматическую ампутацию руки.
"Варварские действия должны прекратиться" - генсек СЕ осудила массированную атаку рф на Украину
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила утреннюю ракетную атаку россии на украинские города, назвав их "варварскими". Атака привела к значительным разрушениям и жертвам.
Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от нападений на гражданское население: посол США в Украине отреагировала на удары по Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость поддержки Украины после того, как российские атаки на несколько городов привели к гибели по меньшей мере 5 человек и ранению более 40, включая детей.
Атака рф на Киев: известно о 20 пострадавших, госпитализированы трое детей
20 человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате ракетного обстрела Киева, Украина. Из них 13 госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.
Вражеская атака на Харьков: в 20 домах отключили отопление, в 14 - электричество
Вражеский обстрел Харькова повредил 30 жилых домов, вызвав отключение отопления, электроэнергии и газоснабжения в 20, 14 и 12 домах соответственно. В результате обстрела погибли четыре человека и по меньшей мере 40 получили ранения.
Атака рф на Харьков унесла жизни четырех человек - прокуратура
Четыре человека погибли и по меньшей мере 40 получили ранения в результате ракетного обстрела, осуществленного российскими войсками по украинскому городу Харьков.
Суд отправил под стражу соратника Гройсмана: почему партия экс-премьера снова попала в скандал в Винницкой области
Суд избрал меру пресечения мэру города Тульчин Винницкой области от партии экс-премьера Владимира Гройсмана. Валерия Весняного подозревают в злоупотреблении своим служебным положением и нанесении ущерба почти на три миллиона гривен.