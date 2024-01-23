В Донецкой области задержана женщина, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку фсб, которая разведывала места базирования Сил обороны в Донецкой области. Прежде всего фигурантка пыталась выявить и передать агрессору локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ вблизи передовой в районе Бахмута. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

В зоне особого внимания агента были подразделения украинских войск на бронеавтомобилях, в том числе типа Bushmaster. Чтобы получить разведданные, российский агент объезжала прифронтовые населенные пункты и скрыто фотографировала "нужные" объекты, - говорится в сообщении.

Детали

Полученные сведения она передавала через мессенджер своему куратору, личность которого уже идентифицирована Службой безопасности. Им оказался кадровый сотрудник фсб, находящийся на временно оккупированной части территории на востоке Украины.

Развединформация была нужна захватчикам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам дислокации подразделений ВСУ.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили российского агента и тем самым предотвратили реализацию вражеских планов по огневому поражению украинских объектов.

После поэтапного документирования преступных действий фигурантки она была задержана "на горячем", когда пыталась обнаружить и сфотографировать пункт возможного базирования украинских защитников. У задержанной изъят телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ, - отмечают в СБУ.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Константиновки, которую еще в конце 2022 года дистанционно завербовала российская спецслужба. В поле зрения агрессора женщина попала из-за своей антиукраинской активности в чатах прокремлевских Телеграмм-каналов.

Для сбора разведданных в разных локациях предательница использовала общественный транспорт, а для конспирации - постоянно меняла маршруты. За выполненные задания российский агент получала от фсб денежное "вознаграждение".

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит пожизненное заключение.

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