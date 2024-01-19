"Наводил" российские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром: СБУ задержала бывшего донецкого таможенника

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента военной разведки россии, который корректировал вражеские удары по ВСУ в Донецкой области. Им оказался житель Угледара, бывший руководитель одного из отделов Донецкой региональной таможни. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Злоумышленник выполнял задание оккупантов по "наведению" российских зенитно-ракетных комплексов С-300 на места временной дислокации подразделений Сил обороны в районе Угледара, - говорится в сообщении.

Детали

Для этого фигурант в перерывах между обстрелами обходил местность и фиксировал пункты базирования личного состава и военной техники украинских защитников.

Полученные сведения он переправлял российской спецслужбе через популярный мессенджер в виде скриншотов карт с текстовыми файлами.

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По данным следствия, фигурантом оказался житель Угледара, бывший руководитель одного из отделов Донецкой региональной таможни. Перед началом полномасштабного вторжения РФ чиновник уволился на пенсию и в декабре 2023 года дистанционно вышел на главное управление генштаба вооруженных сил россии (известное как гру), - отмечают в СБУ.



Чтобы сконтактировать с оккупантами, предатель позвонил своему бывшему коллеге, который сейчас является "связным" военной разведки РФ на временно захваченной части территории Донецкой области.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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