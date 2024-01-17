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Шпионил за боевыми самолетами ВСУ на Кировоградщине: СБУ задержала вражеского информатора

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 08:53  •  1835 просмотра

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Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области информатора, который шпионил за Воздушными силами Вооруженных сил Украины в пользу российских спецслужб. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Служба безопасности задержала в Кропивницком вражеского информатора, который собирал разведданные о Воздушных Силах ВСУ. Также злоумышленник собирал информацию об аэродромах, пунктах управления и складах. Об этом сообщают в СБУ, пишет УНН.

Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одного информатора российских спецслужб, который собирал разведданные о Воздушных Силах ВСУ на территории Кировоградской области,

- говорится в сообщении

Детали

Отмечается, что информатора интересовали направления и частота украинских боевых самолетов, в том числе фронтовых бомбардировщиков и истребителей. Он пытался выявить оперативные аэродромы военной авиации, пункты управления и склады с боеприпасами ВСУ.

Полученные сведения злоумышленник отправлял в специализированные Телеграмм-каналы, которые были созданы спецслужбами рф для сбора разведывательной информации об украинских защитниках. Для маскировки преступных действий он периодически менял никнейм профиля в мессенджере и использовал прокси-сервер для анонимизации,

- добавляют в СБУ.

Сообщается, что подозреваемый более 3 месяцев назад попал в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях. Всю дальнейшую коммуникацию с оккупантами мужчина осуществлял через подконтрольные им интернет-ресурсы. Для сбора развединформации злоумышленник самостоятельно объезжал регион и скрыто фиксировал военные объекты Сил обороны.

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Информатор был задержан в собственном доме в Кропивницком. Во время обысков у фигуранта обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

Дополнение

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним

На Херсонщине правоохранители задержали двух коллаборационистов, которые организовывали проведение незаконного референдума рф в период оккупации региона.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Шпигував за бойовими літаками ЗСУ на Кіровоградщині: СБУ затримала ворожого інформатора
He spied on combat aircraft of the Armed Forces of Ukraine in Kirovohrad region: SBU detains enemy informant
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