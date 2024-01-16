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На Херсонщині затримали двох колаборантів, які змушували українців "голосувати" на псевдореферендумі рф

На Херсонщині затримали двох колаборантів, які змушували українців "голосувати" на псевдореферендумі рф

Київ • УНН

 • 21191 перегляди

Служба безпеки України затримала двох колаборантів у Херсонській області за організацію незаконного референдуму за приєднання регіону до росії від імені російської "виборчої комісії".

На Херсонщині правоохоронці затримали двох колаборантів, які організовували проведення незаконного референдуму рф у період окупації регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що вони працювали на російський "виборчком" та обходили оселі місцевих жителів та вимагали від людей "проголосувати за приєднання" регіону до складу росії.

Співробітники СБУ затримали обох колаборантів у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині регіону. Затримана жінка намагалась переховуватись від правосуддя у помешканнях своїх знайомих, яких вона використовувала "втемну".

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб)

- резюмували у відомстві.

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Доповнення

За даними слідства, фігурантами є мешканка Милового та житель Білозерської громади.

Після захоплення регіону вони підтримали російських загарбників та добровільно ввійшли до складу окупаційної адміністрації рф.

Там їм поставили завдання щодо організації псевдореферендуму росії у тимчасово захоплених населених пунктах.

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Фігуранти змушували людей ставити "потрібні" відмітки у фейкових бюлетенях і контролювали "правильність заповнення". У разі відмови підтримати агресора, зловмисники погрожували "здати" односельчан озброєним рашистам, які супроводжували їх під час дворових обходів.

Нагадаємо

У Херсоні затримали колабораціоністку, яка під час окупації примушувала людей брати російські паспорти та погрожувала місцевим жителям скасуванням пільг.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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