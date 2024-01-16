На Херсонщине задержали двух коллаборационистов, которые заставляли украинцев "голосовать" на псевдореферендуме рф

На Херсонщине правоохранители задержали двух коллаборационистов, которые организовывали проведение незаконного референдума рф в период оккупации региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что они работали на российский "избирком" и обходили дома местных жителей и требовали от людей "проголосовать за присоединение" региона в состав России.

Сотрудники СБУ задержали обоих коллаборационистов в результате стабилизационных мероприятий в освобожденной части региона. Задержанная женщина пыталась скрываться от правосудия в помещениях своих знакомых, которых она использовала "втемную".

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц) - резюмировали в ведомстве.

Сейчас они под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Дополнение

По данным следствия, фигурантами являются жительница Милового и житель Белозерской общины.

После захвата региона они поддержали российских захватчиков и добровольно вошли в состав оккупационной администрации рф.

Там им поставили задачу по организации псевдореферендума России во временно захваченных населенных пунктах.

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Фигуранты заставляли людей ставить "нужные" отметки в фейковых бюллетенях и контролировали "правильность заполнения". В случае отказа поддержать агрессора, злоумышленники угрожали "сдать" односельчан вооруженным рашистам, которые сопровождали их во время дворовых обходов.

Напомним,

В Херсоне задержали коллаборационистку, которая во время оккупации заставляла людей брать российские паспорта и угрожала местным жителям отменой льгот.