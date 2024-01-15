Работала на российские спецслужбы: в Николаеве задержали женщину, которая распространяла фейки о ВСУ
Служба безопасности Украины задержала 42-летнюю женщину в Николаеве за распространение пророссийской дезинформации под руководством российских спецслужб.
Украинские нацгвардейцы в течение недели уничтожили 90 единиц военной техники оккупантов: видео
Национальная гвардия Украины за неделю уничтожила 90 единиц военной техники российских захватчиков, в том числе 26 танков, 12 БТР, 1 зенитно-ракетный комплекс.
Reuters: в 2024 году темпы роста Китая замедлятся до 4,6%
Согласно прогнозам, темпы роста экономики Китая замедлятся до 4,6% в 2024 году и 4,5% в 2025 году на фоне спада в сфере недвижимости и дефляционного давления.
За 2023 год Нацполиция Украины изъяла более 5 тысяч единиц огнестрельного оружия и 1,8 миллиона боеприпасов
В 2023 году украинская полиция сообщила о 4 840 случаях незаконного оборота оружия, изъяв более 5 000 единиц огнестрельного оружия, включая гранатометы.
Четверо спасателей ранены в результате вражеского обстрела Станислава на Херсонщине
Четверо спасателей получили ранения в результате российской атаки на Станислав, Херсонской области.
рф стала самой санкционированной страной в истории - глава НАПК
россия стала самой санкционированной страной, против которой введено более 18 000 санкций из-за ее агрессии против Украины.
Циклон "Белал" обрушился на французский остров Реюньон, есть первая жертва
Циклон "Белал" обрушился на остров Реюньон, в результате чего 1 человек погиб, а тысячи остались без воды и электроэнергии.
Переговоры по формуле мира: дипломаты Глобального Юга призвали Украину учитывать "беспокойство россии"
Некоторые представители стран Глобального Юга предложили Украине учесть беспокойство россии в мирных переговорах.
В Украине приговоры за военные преступления получили уже 77 человек - Генпрокурор
В Украине правоохранители сообщили о подозрении 477 российским военным в совершении военных преступлений; 77 из них были осуждены.
В Киеве из-за ДТП на мосту Патона затруднено движение
Авария на киевском мосту Патона привела к затруднению движения в обоих направлениях. Водителям рекомендуется скорректировать планы поездок.