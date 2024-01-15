Работала на российские спецслужбы: в Николаеве задержали женщину, которая распространяла фейки о ВСУ

В Николаеве задержали женщину, которая распространяла в сети российские фейки и дезинформацию о ВСУ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Согласно данным следствия, задержаная 42-летняя местная фрилансерка, которая еще до начала полномасштабного вторжения рф готовила "заказные" сообщения для пророссийских политсил.

Теперь подозреваемая работала на главное управление генштаба вооруженных сил россии. Злоумышленница собственноручно готовила фейковые сообщения, в которых восхваляла агрессивную политику кремля и дискредитировала командование Сил обороны Украины.

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Подготовленные статьи она дистанционно согласовывала со своим куратором из группы, а затем "разгоняла" их через сеть специально созданных Телеграм-каналов.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки и задержали ее в собственном доме.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по чч. 1, 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

В СБУ выяснили, что женщина пыталась максимально героизировать российских оккупантов и дезинформировать читателей о боевой обстановке на фронте и общественно-политической ситуации в Украине.

Общая аудитория ее интернет-ресурсов составляла более 50 тыс. пользователей, которые почти ежедневно получали новую "порцию" фейков от вражеской пропагандистки.

Правоохранители объяснили, что таким образом оккупанты пытаются расшатывать внутриполитическую ситуацию в прифронтовом регионе Украины.

Следователи выяснили, что для выполнения задач российского гру фигурантка получала от оккупантов перечень актуальных тем, которые должна была "подсвечивать" в контексте восхваления россиян и дискредитации украинских защитников.

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Для маскировки преступных действий она периодически меняла никнейм и изображения в профиле, а также использовала прокси-сервер для анонимизации. Также за каждую публикацию злоумышленница получала из России денежное "вознаграждение", которое поступало на ее банковскую карточку.

Во время обыска по месту жительства фигурантки изъят мобильный телефон и ноутбук с медиафайлами, которые она использовала в информационно-подрывной деятельности против Украины.

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