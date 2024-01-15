Працювала на російські спецслужби: у Миколаєві затримали жінку, яка поширювала фейки про ЗСУ
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала 42-річну жінку в Миколаєві за поширення проросійської дезінформації під керівництвом російських спецслужб.
У Миколаєві затримали жінку, яка поширювала в мережі російські фейки та дезінформацію щодо ЗСУ. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
Деталі
Згідно з даними слідства, затримана 42-річна місцева фрілансерка, ще до початку повномасштабного вторгнення рф готувала "замовні" дописи для проросійських політсил.
Натомість тепер підозрювана працювала на головне управління генштабу збройних сил росії. Зловмисниця власноруч готувала фейкові дописи, в яких вихваляла агресивну політику кремля та дискредитувала командування Сил оборони України.
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Підготовлені статті вона дистанційно погоджувала зі своїм куратором з гру, а потім "розганяла" їх через мережу спеціально створених Телеграм-каналів.
Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та затримали її у власному помешканні.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
Доповнення
У СБУ з'ясували, що жінка намагалась максимально героїзувати російських окупантів і дезінформувати читачів про бойову обстановку на фронті та суспільно-політичну ситуацію в Україні.
Загальна аудиторія її інтернет-ресурсів становила понад 50 тис. користувачів, які майже щодня отримували нову "порцію" фейків від ворожої пропагандистки.
Правоохоронці пояснили, що таким чином окупанти намагаються розхитувати внутрішньополітичну ситуацію у прифронтовому регіоні України.
Слідчі з'ясували, що для виконання завдань російського гру фігурантка отримувала від окупантів перелік актуальних тем, які мала "підсвічувати" у контексті вихваляння росіян та дискредитації українських захисників.
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Для маскування злочинних дій вона періодично змінювала нікнейм та зображення у профілі, а також використовувала проксі-сервер для анонімізації. Також за кожну публікацію зловмисниця отримувала з росії грошову "винагороду", яка надходила на її банківську картку.
Під час обшуку за місцем проживання фігурантки вилучено мобільний телефон та ноутбук з медіафайлами, які вона використовувала у інформаційно-підривній діяльності проти України.
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