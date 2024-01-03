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СБУ: у Києві затримали колишнього чиновника, який був агентом фсб

СБУ: у Києві затримали колишнього чиновника, який був агентом фсб

Київ • УНН

 • 26779 перегляди

Служба безпеки України затримала колишнього чиновника та агента фсб

Служба безпеки України повідомила у середу, що затримала у Києві ексчиновника, який був агентом фсб, співпрацював з терористом пасічником і пропонував приєднати східні регіони України до ростовської області рф, передає УНН.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки, як вказано, затримала у Києві агента фсб, який здійснював інформаційні диверсії проти України. Виявилося, що ця особа має минуле українського чиновника, який раніше працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.

Після звільнення від державної служби у 2014 році, за даними СБУ, він виступав як "політексперт" та автор видань, у яких вихваляв агресивну політику кремля щодо України. Він підтримував контакт із одним із керівників 5-ї служби фсб, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України, повідомили у СБУ.

Цей російський агент, як вказали у СБУ, також співпрацював з терористом пасічником, надаючи йому "експертні" рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську. На додаток до цього, він активно публікував у соцмережах дописи, у яких пропонував "приєднати" східні регіони України до складу ростовської області, зазначили у СБУ.

Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності цього російського агента і затримали його у власному помешканні. Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення фсб, спрямовані проти державної безпеки України.

У фігуранта під час обшуків виявлено зокрема "відзнаку за взаємодію" від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.

СБУ оголосила підозру агентові за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

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Юлія Шрамко

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