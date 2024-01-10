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У Херсоні затримали колаборантку, яка під час окупації міста примусово "паспортизувала" пільговиків

У Херсоні затримали колаборантку, яка під час окупації міста примусово "паспортизувала" пільговиків

Київ • УНН

 • 21620 перегляди

У Херсоні затримали колабораціоністку, яка під час окупації примушувала людей брати російські паспорти та погрожувала місцевим жителям скасуванням пільг.

У Херсоні затримали колаборантку, яка примусова паспортизувала місцевих "пільговиків", коли місто було контрольоване військами рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що під час окупації обласного центру вона підтримала російських загарбників та увійшла до керівного складу так званого ""управління праці та соцзахисту рф".

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На цій "посаді" брала участь у виконанні завдань кремля щодо примусової "інтеграції" нормативно-правової бази регіону під "стандарти" російського законодавства. Серед іншого – організовувала переведення соцвиплат винятково в рублях країни-агресора.

Також колаборантка змушувала місцевих жителів оформлювати громадянство країни-агресора, а у разі відмови – погрожувала скасуванням будь-яких соціальних нарахувань. Найбільше від злочинних дій фігурантки потерпали самотні люди похилого віку, особи з інвалідністю та інші представники пільгової категорії населення

- розповіли в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі жінка перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнення 

Слідчі встановили, що після звільнення Херсона зловмисниця залишилась у місті та "залягла на дно", змінивши місце проживання. Таким чином вона сподівалась уникнути правосуддя за вчинений злочин.

Правоохоронці з'ясували, що до того як перейти на бік ворога, жінка працювала в одному з міських управлінь праці та соціального захисту населення.

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У липні 2022 року російські загарбники запропонували їй увійти до лав місцевої окупаційної адміністрації рф, на що вона, зрадивши присягу посадової особи, одразу погодилась.

Нагадаємо

СБУ затримала у Запоріжжі агента російського ГРУ, який мав на меті передати росії геолокаційні дані українських оборонних підприємств. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Володимир Омельченко

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