В Херсоне задержали коллаборационистку, которая во время оккупации города принудительно "паспортизировала" льготников

В Херсоне задержали коллаборационистку, которая принудительно паспортизировала местных "льготников", когда город был контролируемым войсками рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во время оккупации областного центра она поддержала российских захватчиков и вошла в руководящий состав так называемого ""управления труда и соцзащиты рф".

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На этой "должности" участвовала в выполнении задач кремля по принудительной "интеграции" нормативно-правовой базы региона под "стандарты" российского законодательства. Среди прочего - организовывала перевод соцвыплат исключительно в рублях страны-агрессора.

Также коллаборационистка заставляла местных жителей оформлять гражданство страны-агрессора, а в случае отказа - угрожала отменой любых социальных начислений. Больше всего от преступных действий фигурантки страдали одинокие пожилые люди, лица с инвалидностью и другие представители льготной категории населения - рассказали в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сейчас женщина находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнение

Следователи установили, что после освобождения Херсона злоумышленница осталась в городе и "залегла на дно", сменив место жительства. Таким образом она надеялась избежать правосудия за совершенное преступление.

Правоохранители выяснили, что до того как перейти на сторону врага, женщина работала в одном из городских управлений труда и социальной защиты населения.

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В июле 2022 года российские захватчики предложили ей войти в ряды местной оккупационной администрации рф, на что она, предав присягу должностного лица, сразу согласилась.

Напомним,

СБУ задержала в Запорожье агента российского ГРУ, который имел целью передать России геолокационные данные украинских оборонных предприятий. Теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.