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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Сливал" позиции ПВО: к 9 годам за решеткой приговорили украинца, работавшего на рф

"Сливал" позиции ПВО: к 9 годам за решеткой приговорили украинца, работавшего на рф

Киев • УНН

 • 20756 просмотра

Прокуроры в суде доказали, что мужчина за деньги действовал в пользу рф, нанося ущерб обороноспособности Украины.

К 9 годам за решеткой приговорили мужчину, который поддерживал российскую агрессию и передавал оккупационным войскам рф координаты расположения Сил обороны Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. передает УНН.

Детали

Прокуроры в суде доказали, что мужчина за денежное вознаграждение действовал в пользу государства-агрессора, нанося ущерб обороноспособности Украины.

По публичному обвинению прокуроров Черкасской областной прокуратуры суд признал виновным жителя Черкасс в несанкционированном распространении информации о расположении и движении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Ему назначено наказание - 9 лет лишения свободы

- резюмировали в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что с мая 2023 года осужденный предоставлял разведывательную информацию представителю российских спецслужб.

С помощью одного из мессенджеров передавал данные о местах расположения воинских частей, личного состава и техники ВСУ, а также систем противовоздушной обороны на территории Черкасской области.

Оправдывал российскую агрессию: депутата Черкасского горсовета приговорили к пяти годам тюрьмы25.12.23, 18:47 • 30063 просмотра

Дополнение

Следователи выяснили, что к каждому сообщению он добавлял скриншот карт в программе "Google Maps" с точными координатами.

За несколько месяцев мужчина получил от врага за выполненную "работу" 27 600 гривен.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляли сотрудники Управления СБУ в Черкасской области.

В ведомстве подчеркнули, что до приговора суда он находился под стражей.

Напомним,

К 15 годам заключения приговорили командира разведывательного взвода российских оккупантов, участвовавшего в захвате здания Службы безопасности Украины в Мариуполе, Донецкой области.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП

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