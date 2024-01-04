"Сливал" позиции ПВО: к 9 годам за решеткой приговорили украинца, работавшего на рф
Киев • УНН
Прокуроры в суде доказали, что мужчина за деньги действовал в пользу рф, нанося ущерб обороноспособности Украины.
К 9 годам за решеткой приговорили мужчину, который поддерживал российскую агрессию и передавал оккупационным войскам рф координаты расположения Сил обороны Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. передает УНН.
Детали
Прокуроры в суде доказали, что мужчина за денежное вознаграждение действовал в пользу государства-агрессора, нанося ущерб обороноспособности Украины.
По публичному обвинению прокуроров Черкасской областной прокуратуры суд признал виновным жителя Черкасс в несанкционированном распространении информации о расположении и движении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Ему назначено наказание - 9 лет лишения свободы
Отмечается, что с мая 2023 года осужденный предоставлял разведывательную информацию представителю российских спецслужб.
С помощью одного из мессенджеров передавал данные о местах расположения воинских частей, личного состава и техники ВСУ, а также систем противовоздушной обороны на территории Черкасской области.
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Дополнение
Следователи выяснили, что к каждому сообщению он добавлял скриншот карт в программе "Google Maps" с точными координатами.
За несколько месяцев мужчина получил от врага за выполненную "работу" 27 600 гривен.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляли сотрудники Управления СБУ в Черкасской области.
В ведомстве подчеркнули, что до приговора суда он находился под стражей.
Напомним,
К 15 годам заключения приговорили командира разведывательного взвода российских оккупантов, участвовавшего в захвате здания Службы безопасности Украины в Мариуполе, Донецкой области.