Оправдывал российскую агрессию: депутата Черкасского горсовета приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд отправил за решетку депутата Черкасского городского совета Александра Замирайло, который оправдывал агрессию рф и хотел стать гауляйтером в случае оккупации Черкасской области, сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.

Суд признал виновным депутата Черкасского городского совета в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Отмечается, суд приговорил к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества депутата Черкасского городского совета Александра Замирайло за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников.

Депутат входил в состав депутатской фракции от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и сейчас является помощником народного депутата Украины.

Прокуроры в суде доказали, что депутат горсовета в течение июня-июля 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми выражал пророссийские взгляды и нарративы российской пропаганды. Он оправдывал и признавал правомерной российскую агрессию, поддерживал действия оккупантов на территории Украины. - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Кроме того, Замирайло восхищался правлением президента РФ, превозносил российскую армию и желал победы над Украиной, рассчитывая занять руководящие должности в случае оккупации Черкасской области.

Напомним

В августе 2022 года СБУ задержала Замирайло. Впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.