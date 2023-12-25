Оправдывал российскую агрессию: депутата Черкасского горсовета приговорили к пяти годам тюрьмы
Киев • УНН
Черкасского депутата Александра Замирайло приговорили к 5 годам за оправдание российской агрессии. Он высказывал пророссийские взгляды и надеялся возглавить область в условиях оккупации.
Суд отправил за решетку депутата Черкасского городского совета Александра Замирайло, который оправдывал агрессию рф и хотел стать гауляйтером в случае оккупации Черкасской области, сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.
Суд признал виновным депутата Черкасского городского совета в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
Детали
Отмечается, суд приговорил к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества депутата Черкасского городского совета Александра Замирайло за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников.
Депутат входил в состав депутатской фракции от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и сейчас является помощником народного депутата Украины.
Прокуроры в суде доказали, что депутат горсовета в течение июня-июля 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми выражал пророссийские взгляды и нарративы российской пропаганды. Он оправдывал и признавал правомерной российскую агрессию, поддерживал действия оккупантов на территории Украины.
Кроме того, Замирайло восхищался правлением президента РФ, превозносил российскую армию и желал победы над Украиной, рассчитывая занять руководящие должности в случае оккупации Черкасской области.
Напомним
В августе 2022 года СБУ задержала Замирайло. Впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Оправдывал российскую агрессию: депутата Черкасского горсовета приговорили к пяти годам тюрьмы
Черкасского депутата Александра Замирайло приговорили к 5 годам за оправдание российской агрессии. Он высказывал пророссийские взгляды и надеялся возглавить область в условиях оккупации.
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