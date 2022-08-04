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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Хотів стати гауляйтером: черкаського депутата відправили за ґрати

Хотів стати гауляйтером: черкаського депутата відправили за ґрати

Київ • УНН

 • 133803 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Олександру Замирайлу, якого напередодні затримала СБУ. Про це повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури, передає УНН.

Деталі

При обранні запобіжного заходу суд визначив підозрюваному альтернативною заставу у розмірі 208 тис. грн, хоча прокурори просили мінімальну суму застави 1 млн грн.

За даними СБУ, Замирайло після заборони діяльності політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" продовжував залучати прибічників "русскогоко міра". Він публічно заявляв про підтримку України в російсько-українській війні, однак водночас поширював інформацію, в якій заперечував військову агресію рф проти України, а також засуджував діяльність військово-політичного керівництва України.

Нагадаємо

Ще одного черкаського політика просять перевірити на колабораціонізм. За даними ЗМІ, народний депутат Антон Яценко має зв'язки з підозрюваним у держзраді нардепом Олексієм Ковальовим, який перейшов на бік окупантів на Херсонщині. Про те, що Яценко може мати зв'язки з колаборантами, зазначали і черкаські політики. Мовляв, у перші ж дні війни нардеп зник з рідного округу, а в той час говорили про приїзд ексгубернатора Черкащини Сергія Тулуба, який втік з України після 2014 року. 

Разом з тим, нині Яценко розгорнув боротьбу з місцевою владою на Черкащині. Він ініціював кілька кримінальних справ проти місцевого голови ОВА Ігоря Табурця, звинувачує його у “кришуванні” знущань з військових. Зазначимо, що цю інформацію він отримав від блогера, якого раніше ловили на поширенні фейків. Табурець своєю чергою планує судитися із Яценком за захист честі, гідності та ділової репутації.

Українські Національні Новини

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