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Правоохоронців просять розслідувати можливі зв’язки нардепа Яценка з колаборантами

Правоохоронців просять розслідувати можливі зв’язки нардепа Яценка з колаборантами

Київ • УНН

 • 229593 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Правоохоронців просять перевірити чинного народного депутата Антона Яценка на колабораціонізм. Політолог Кирило Сазонов, який нині обороняє Україну в складі ЗСУ, у своєму Facebook закликав Службу безпеки України перевірити інформацію щодо зв’язків Яценка з нардепом-колаборантом Олексієм Ковальовим, передає УНН.

Деталі

Сазонов також запропонував, щоб Яценко пройшов поліграф, аби спростувати цю інформацію.

Цитата

“У багатьох випадках силовим структурам слід грати на випередження, щоб через деякий час не було пізно. Таким чином ми випустили зрадників Сальдо, Балицького, Ковальова, які наразі працюють на окупантів. А громадянське суспільство має нагадувати про це силовикам. За останні дні широкого поширення у сегменті Телеграм набула інформація про зв'язки херсонського Ковальова зі своїм давнім бізнес-партнером нардепом Яценком. Про це говорили на “Радіо Свобода”, тобто нічого нового ми не відкриємо. А тому ми маємо вимагати від Яценка спростувати цю інформацію. Бажано, за допомогою проходження тесту на поліграфі”, - зазначив політолог.

Окрім того, голова Руху національного розвитку "Єдина Сила" Володимир Нетребенко заявив, що хоче притягнути Яценка до кримінальної відповідальності. Він згадав, як той голосував за “диктаторські закони 16 січня”, тендерні оборудки Яценка та його давні зв’язки з Ковальовим. 

Цитата

“Хочу притягнути до кримінальної відповідальності нардепа Антона Яценка за всі його багаторічні гріхи перед країною, за розкрадання держави, за корупційні тендерні схеми та особливо за його зв'язки з херсонськими перевертнями, які зараз працюють на росію.

У той час, коли ми всі виборюємо і будуємо нову Україну без колабораціоністів і політичних динозаврів, Антоша (Антон Яценко - ред.) має тісні бізнес-відносини з очільником маріонеткового уряду на Херсонщині”, - написав Нетребенко.

Нагадаємо

У перші тижні війни Антон Яценко “зник з радарів”. За даними сайту Верховної Ради, 24 лютого він був відсутній на засіданні, коли депутати голосували за впровадження в Україні воєнного стану. Не бачили його і на Черкащині, від якої він пройшов до парламенту (виборчий округ №200). За словами місцевого політика та голови Аграрної Ради України Андрія Дикуна, у той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році. Як розповів Дикун, свого часу Яценко працював під його керівництвом.

Водночас, Яценко розгорнув інформаційну кампанію проти нинішнього очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця і вимагає від Президента Володимира Зеленського звільнити його. Обґрунтовуючи свою вимогу, Яценко зіслався на інформацію від блогера, якого раніше вже викривали на поширенні фейків та шахрайстві.

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